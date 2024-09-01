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Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы - 01.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы
Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы - 01.09.2024, ПРАЙМ
Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы
Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы, соответствующий закон вступает в силу 1 сентября. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T06:09+0300
2024-09-01T06:10+0300
экономика
россия
филиалы иностранных банков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы, соответствующий закон вступает в силу 1 сентября. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Для этого такая кредитная организация должна вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь установленный советом директоров ЦБ уровень рейтинга. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит не менее миллиарда рублей. Надзор за деятельностью филиалов будет осуществлять Банк России. ЦБ РФ также будет вправе назначать своих представителей в филиал иностранного банка. Они смогут участвовать в совещаниях, связанных с управлением деятельностью филиала, получать документы и информацию о его банковской деятельности, а также об операциях, сделках и иных вопросах ведения деятельности филиала. Согласно вступившему в силу закону, иностранный банк через свой филиал сможет открывать и вести банковские счета юрлиц, осуществлять переводы денежных средств по их поручению, в том числе банков-корреспондентов, осуществлять кассовое обслуживание. Также они будут вправе совершать операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, покупать и продавать валюту. Кроме того, они смогут сдавать в аренду спецпомещения или сейфы, оказывать консультационные и информационные услуги, выдавать банковские гарантии, проводить лизинговые операции. Однако филиалы не смогут открывать счета физлицам. При этом разрешено осуществлять с ними, в том числе индивидуальными предпринимателями, только сделки купли-продажи иностранной валюты, а также переводы без открытия банковских счетов. Иностранному банку через его филиал запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются: на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного через свой филиал на территории РФ для обеспечения своей деятельности; на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога либо полученного в качестве отступного. Филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк сможет вести через филиал профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок права и обязанности возникают непосредственно у банка.
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россия, филиалы иностранных банков
Экономика, РОССИЯ, филиалы иностранных банков
06:09 01.09.2024 (обновлено: 06:10 01.09.2024)
 
Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы

Иностранные банки с 1 сентября смогут открывать в России свои филиалы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Посетители на Красноярском экономическом форуме
 Посетители на Красноярском экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Иностранные банки смогут открывать в России свои филиалы, соответствующий закон вступает в силу 1 сентября.
Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Для этого такая кредитная организация должна вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь установленный советом директоров ЦБ уровень рейтинга. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит не менее миллиарда рублей.
Надзор за деятельностью филиалов будет осуществлять Банк России. ЦБ РФ также будет вправе назначать своих представителей в филиал иностранного банка. Они смогут участвовать в совещаниях, связанных с управлением деятельностью филиала, получать документы и информацию о его банковской деятельности, а также об операциях, сделках и иных вопросах ведения деятельности филиала.
Согласно вступившему в силу закону, иностранный банк через свой филиал сможет открывать и вести банковские счета юрлиц, осуществлять переводы денежных средств по их поручению, в том числе банков-корреспондентов, осуществлять кассовое обслуживание. Также они будут вправе совершать операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, покупать и продавать валюту. Кроме того, они смогут сдавать в аренду спецпомещения или сейфы, оказывать консультационные и информационные услуги, выдавать банковские гарантии, проводить лизинговые операции.
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Однако филиалы не смогут открывать счета физлицам. При этом разрешено осуществлять с ними, в том числе индивидуальными предпринимателями, только сделки купли-продажи иностранной валюты, а также переводы без открытия банковских счетов.
Иностранному банку через его филиал запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются: на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного через свой филиал на территории РФ для обеспечения своей деятельности; на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога либо полученного в качестве отступного.
Филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк сможет вести через филиал профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок права и обязанности возникают непосредственно у банка.
 
ЭкономикаРОССИЯфилиалы иностранных банков
 
 
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