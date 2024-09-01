Самый опасный месяц для рынка: сентябрь обманет ожидания

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. По статистике, сентябрь является самым опасным месяцем года после февраля. Индекс Мосбиржи в этом месяце обычно снижается на 3-4 процента, если не брать форс-мажорные периоды. Но на этот раз все выглядит иначе. Средняя амплитуда коррекций по индексу МосБиржи составляет 25%, при этом длятся они чуть более 60 календарных дней. Если брать в расчет коррекции только свыше 20%, то величина падения составляет около 34%, а продолжительность порядка 80 дней.На текущем снижении индекс МосБиржи корректировался примерно на 25%, при этом продолжительность снижения составляет уже 100 дней, что даже выше среднего. В связи с этим считаем, что риски значительно более глубокой коррекции относительно невысоки. Одним из основных драйверов роста рынка в III квартале, в частности в сентябре, видим ослабление курса рубля. Национальная валюта перекуплена, при этом налоговый период, наступлению которого предшествует укрепление рубля, также позади. За последние 10 лет в сентябре более устойчиво, относительно остального рынка, чувствуют себя компании нефтегазового сектора (среднемесячный убыток MOEXOG 0,33%). Сейчас цены на нефть находятся на комфортных для бюджета и нефтяных компаний уровнях, а многие из уже отчитавшихся игроков показали неплохие финансовые результаты за II квартал. Считаем, что в условиях текущих процентных ставок выигрышно будут смотреться крупные нефтяные компании с сильным балансом и более низким уровнем долга. Выделяем ЛУКОЙЛ, Газпром нефть и Татнефть. Самая слабая динамика в сентябре за последние 10 лет наблюдалась в акциях металлургов (среднемесячный убыток MOEXMM 4,32%). В текущем году рост данного сектора может осложнить медленное восстановление экономики Китая, который, как раз, и является одним из крупнейших импортеров цветных металлов. Однако текущая геополитическая напряженность играет на пользу защитным активам, в частности золоту. С 2000 года средний прирост золота в сентябре составляет порядка 0,13% и этот месяц в целом нейтральный для драгоценного металла. Кроме того, сейчас котировки находятся вблизи исторических максимумов, что в будущем благоприятно скажется на выручках золотодобывающих компаний. Выделяем Полюс, как компанию с умеренными корпоративными рисками.Автор - Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. По статистике, сентябрь является самым опасным месяцем года после февраля. Индекс Мосбиржи в этом месяце обычно снижается на 3-4 процента, если не брать форс-мажорные периоды.
Но на этот раз все выглядит иначе. Средняя амплитуда коррекций по индексу МосБиржи составляет 25%, при этом длятся они чуть более 60 календарных дней. Если брать в расчет коррекции только свыше 20%, то величина падения составляет около 34%, а продолжительность порядка 80 дней.
На текущем снижении индекс МосБиржи корректировался примерно на 25%, при этом продолжительность снижения составляет уже 100 дней, что даже выше среднего. В связи с этим считаем, что риски значительно более глубокой коррекции относительно невысоки.
Одним из основных драйверов роста рынка в III квартале, в частности в сентябре, видим ослабление курса рубля. Национальная валюта перекуплена, при этом налоговый период, наступлению которого предшествует укрепление рубля, также позади.
За последние 10 лет в сентябре более устойчиво, относительно остального рынка, чувствуют себя компании нефтегазового сектора (среднемесячный убыток MOEXOG 0,33%). Сейчас цены на нефть находятся на комфортных для бюджета и нефтяных компаний уровнях, а многие из уже отчитавшихся игроков показали неплохие финансовые результаты за II квартал.
Считаем, что в условиях текущих процентных ставок выигрышно будут смотреться крупные нефтяные компании с сильным балансом и более низким уровнем долга. Выделяем ЛУКОЙЛ, Газпром нефть и Татнефть.
Самая слабая динамика в сентябре за последние 10 лет наблюдалась в акциях металлургов (среднемесячный убыток MOEXMM 4,32%). В текущем году рост данного сектора может осложнить медленное восстановление экономики Китая, который, как раз, и является одним из крупнейших импортеров цветных металлов.
Однако текущая геополитическая напряженность играет на пользу защитным активам, в частности золоту. С 2000 года средний прирост золота в сентябре составляет порядка 0,13% и этот месяц в целом нейтральный для драгоценного металла. Кроме того, сейчас котировки находятся вблизи исторических максимумов, что в будущем благоприятно скажется на выручках золотодобывающих компаний. Выделяем Полюс, как компанию с умеренными корпоративными рисками.
Автор - Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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