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Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться

Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться - 01.09.2024, ПРАЙМ

Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться

Пришедшие с западного направления санкции нарушили стандартный экономический оборот. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T08:00+0300

2024-09-01T08:00+0300

2024-09-01T08:00+0300

мнения аналитиков

санкции против рф

вывод активов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851197394.jpg?1725166801

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Пришедшие с западного направления санкции нарушили стандартный экономический оборот.Россия давно привыкла к свободе движения капиталов, стремлению компаний максимизировать свой финансовый результат, так как считала, что это привнесенное с "цивилизованного" мира правило незыблемо.Правда, сигналы поступали уже давно.Еще в конце 2000 годов была ситуация с блокировкой швейцарских производственных активов российских предпринимателей. Потом отмена сделки с Opel, история банкротства Wadan Yards. Затем санкции против российской алюминиевой отрасли и крупных предпринимателей.Эти сигналы, конечно, должны были насторожить и предпринимателей, и государство, но, когда делаешь бизнес, не всегда можешь успевать за деталями и оценивать все риски.Таким образом, в 2022-м мы столкнулись с небывалыми санкциями, которых не ждали. Некоторые невозможно было представить в части того, как они могут быть технически реализованы.Однако вера в "свободный" мир, где права незыблемы, а деньги сохранны, рухнула в одночасье. Многомиллиардные активы нашего бизнеса, да и не только бизнеса, но и государства, были заперты за рубежом. До сих пор нет никаких сигналов об их разблокировке.Что оставалось делать российской стороне, кроме как ответить симметрично? Но, надо сказать, власти, к их чести, подошли к вопросу очень и очень гибко. Ведь отношения с иностранными инвесторами, производящими автомобили, лекарства, оборудование, стройматериалы и многое другое, налаживались десятилетиями. Существовал даже консультационный Совет по иностранным инвестициям. Крупные концерны – это же совсем не кровопийцы и не инициаторы санкций. Это высокотехнологичные производства с высочайшей компетенцией сотрудников. И работали мы с ними вполне мирно и хорошо.Поэтому и меры оказались ограниченными – 15%-й сбор от стоимости продажи компании при выходе из России. И если сборы составили 140 миллиардов рублей, то общая цена активов - 933 миллиарда рублей, примерно 10 миллиардов долларов только за этот год. Да, конечно, это будет не максимальная стоимость, да и покупатель, уплачивающий ее, запросит дисконт. Но все же это лучше, чем потерять все, как это произошло с российскими активами. Власти стараются избежать избыточного давления на компании, работающие в России, понимая, что в основе их работы здесь был здоровый интерес к российскому рынку.Понятно, что есть политическое давление и сложности операционной работы с расчетами, поставками. Организации, не хотевшие уходить, тоже приходят к этому решению. Но двери для иностранного бизнеса в России открыты. Существуют специальные зоны на острове Русский и в Калининграде, где можно зарегистрировать компанию.Не берусь судить, как развернется процесс возможного возврата компаний и когда он начнется, многие ниши уже заняты местными игроками или компаниями стран Глобального Юга. Можно лишь повторить - двери открыты.Автор: Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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2024

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

мнения аналитиков, санкции против рф, вывод активов