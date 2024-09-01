Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240901/biznes-851197394.html
Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться
Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться - 01.09.2024, ПРАЙМ
Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться
Пришедшие с западного направления санкции нарушили стандартный экономический оборот. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T08:00+0300
2024-09-01T08:00+0300
мнения аналитиков
санкции против рф
вывод активов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851197394.jpg?1725166801
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Пришедшие с западного направления санкции нарушили стандартный экономический оборот.Россия давно привыкла к свободе движения капиталов, стремлению компаний максимизировать свой финансовый результат, так как считала, что это привнесенное с "цивилизованного" мира правило незыблемо.Правда, сигналы поступали уже давно.Еще в конце 2000 годов была ситуация с блокировкой швейцарских производственных активов российских предпринимателей. Потом отмена сделки с Opel, история банкротства Wadan Yards. Затем санкции против российской алюминиевой отрасли и крупных предпринимателей.Эти сигналы, конечно, должны были насторожить и предпринимателей, и государство, но, когда делаешь бизнес, не всегда можешь успевать за деталями и оценивать все риски.Таким образом, в 2022-м мы столкнулись с небывалыми санкциями, которых не ждали. Некоторые невозможно было представить в части того, как они могут быть технически реализованы.Однако вера в "свободный" мир, где права незыблемы, а деньги сохранны, рухнула в одночасье. Многомиллиардные активы нашего бизнеса, да и не только бизнеса, но и государства, были заперты за рубежом. До сих пор нет никаких сигналов об их разблокировке.Что оставалось делать российской стороне, кроме как ответить симметрично? Но, надо сказать, власти, к их чести, подошли к вопросу очень и очень гибко. Ведь отношения с иностранными инвесторами, производящими автомобили, лекарства, оборудование, стройматериалы и многое другое, налаживались десятилетиями. Существовал даже консультационный Совет по иностранным инвестициям. Крупные концерны – это же совсем не кровопийцы и не инициаторы санкций. Это высокотехнологичные производства с высочайшей компетенцией сотрудников. И работали мы с ними вполне мирно и хорошо.Поэтому и меры оказались ограниченными – 15%-й сбор от стоимости продажи компании при выходе из России. И если сборы составили 140 миллиардов рублей, то общая цена активов - 933 миллиарда рублей, примерно 10 миллиардов долларов только за этот год. Да, конечно, это будет не максимальная стоимость, да и покупатель, уплачивающий ее, запросит дисконт. Но все же это лучше, чем потерять все, как это произошло с российскими активами. Власти стараются избежать избыточного давления на компании, работающие в России, понимая, что в основе их работы здесь был здоровый интерес к российскому рынку.Понятно, что есть политическое давление и сложности операционной работы с расчетами, поставками. Организации, не хотевшие уходить, тоже приходят к этому решению. Но двери для иностранного бизнеса в России открыты. Существуют специальные зоны на острове Русский и в Калининграде, где можно зарегистрировать компанию.Не берусь судить, как развернется процесс возможного возврата компаний и когда он начнется, многие ниши уже заняты местными игроками или компаниями стран Глобального Юга. Можно лишь повторить - двери открыты.Автор: Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Антон Свириденко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg
Антон Свириденко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, санкции против рф, вывод активов
Мнения аналитиков, санкции против РФ, вывод активов
08:00 01.09.2024
 
Иностранцы пришли в Россию за деньгами. Но пришлось делиться

Экономист Свириденко: 15% налог на выход иностранного бизнеса - мягкая мера

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко
Антон Свириденко
Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина
Все материалы
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Пришедшие с западного направления санкции нарушили стандартный экономический оборот.
Россия давно привыкла к свободе движения капиталов, стремлению компаний максимизировать свой финансовый результат, так как считала, что это привнесенное с "цивилизованного" мира правило незыблемо.
Правда, сигналы поступали уже давно.
Еще в конце 2000 годов была ситуация с блокировкой швейцарских производственных активов российских предпринимателей. Потом отмена сделки с Opel, история банкротства Wadan Yards. Затем санкции против российской алюминиевой отрасли и крупных предпринимателей.
Эти сигналы, конечно, должны были насторожить и предпринимателей, и государство, но, когда делаешь бизнес, не всегда можешь успевать за деталями и оценивать все риски.
Таким образом, в 2022-м мы столкнулись с небывалыми санкциями, которых не ждали. Некоторые невозможно было представить в части того, как они могут быть технически реализованы.
Однако вера в "свободный" мир, где права незыблемы, а деньги сохранны, рухнула в одночасье. Многомиллиардные активы нашего бизнеса, да и не только бизнеса, но и государства, были заперты за рубежом. До сих пор нет никаких сигналов об их разблокировке.
Что оставалось делать российской стороне, кроме как ответить симметрично? Но, надо сказать, власти, к их чести, подошли к вопросу очень и очень гибко. Ведь отношения с иностранными инвесторами, производящими автомобили, лекарства, оборудование, стройматериалы и многое другое, налаживались десятилетиями. Существовал даже консультационный Совет по иностранным инвестициям. Крупные концерны – это же совсем не кровопийцы и не инициаторы санкций. Это высокотехнологичные производства с высочайшей компетенцией сотрудников. И работали мы с ними вполне мирно и хорошо.
Поэтому и меры оказались ограниченными – 15%-й сбор от стоимости продажи компании при выходе из России. И если сборы составили 140 миллиардов рублей, то общая цена активов - 933 миллиарда рублей, примерно 10 миллиардов долларов только за этот год. Да, конечно, это будет не максимальная стоимость, да и покупатель, уплачивающий ее, запросит дисконт. Но все же это лучше, чем потерять все, как это произошло с российскими активами. Власти стараются избежать избыточного давления на компании, работающие в России, понимая, что в основе их работы здесь был здоровый интерес к российскому рынку.
Понятно, что есть политическое давление и сложности операционной работы с расчетами, поставками. Организации, не хотевшие уходить, тоже приходят к этому решению. Но двери для иностранного бизнеса в России открыты. Существуют специальные зоны на острове Русский и в Калининграде, где можно зарегистрировать компанию.
Не берусь судить, как развернется процесс возможного возврата компаний и когда он начнется, многие ниши уже заняты местными игроками или компаниями стран Глобального Юга. Можно лишь повторить - двери открыты.
Автор: Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковсанкции против РФвывод активов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала