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За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - 01.09.2024, ПРАЙМ

За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

К утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T07:04+0300

2024-09-01T07:04+0300

2024-09-01T07:08+0300

происшествия

москва

уничтожение

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. К утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.В сообщении указывается: "В рамках атаки на Москву сбили еще два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников".Атаки, как сообщил градоначальник, начались с 1.20 мск. Вражеские дроны были уничтожены в городском округе Подольск, городском округе Ступино, Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе в Подмосковье, в районе Московского НПЗ, в городском округе Раменский.

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москва

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москва, уничтожение