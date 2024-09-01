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За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - 01.09.2024, ПРАЙМ
За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
К утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T07:04+0300
2024-09-01T07:04+0300
2024-09-01T07:08+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. К утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.В сообщении указывается: "В рамках атаки на Москву сбили еще два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников".Атаки, как сообщил градоначальник, начались с 1.20 мск. Вражеские дроны были уничтожены в городском округе Подольск, городском округе Ступино, Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе в Подмосковье, в районе Московского НПЗ, в городском округе Раменский.
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москва, уничтожение
Происшествия, МОСКВА, Уничтожение
За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Собянин: за ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. К утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
В сообщении указывается: "В рамках атаки на Москву сбили еще два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников".
В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома
Атаки, как сообщил градоначальник, начались с 1.20 мск. Вражеские дроны были уничтожены в городском округе Подольск, городском округе Ступино, Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе в Подмосковье, в районе Московского НПЗ, в городском округе Раменский.