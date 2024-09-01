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В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ - 01.09.2024, ПРАЙМ
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В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ
В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ - 01.09.2024, ПРАЙМ
В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о повреждении и возгорании отдельно стоящего техпомещения на территории Московского нефтеперерабатывающего... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T08:58+0300
2024-09-01T08:59+0300
происшествия
московский нпз
пожар
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о повреждении и возгорании отдельно стоящего техпомещения на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.В частности, в сообщении указывается: "Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания".По словам представителя экстренных служб, пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском НПЗ, пожару присвоен самый высокий номер сложности - пятый.Как ранее сообщал Собянин, к утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Атаки начались с 1.20 мск. Вражеские дроны были уничтожены в городском округе Подольск, городском округе Ступино, Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе в Подмосковье, в районе Московского НПЗ, в городском округе Раменский.
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московский нпз, пожар
Происшествия, Московский НПЗ, пожар
08:58 01.09.2024 (обновлено: 08:59 01.09.2024)
 
В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ

Собянин: сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ, начался пожар

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о повреждении и возгорании отдельно стоящего техпомещения на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.
В частности, в сообщении указывается: "Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания".
По словам представителя экстренных служб, пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском НПЗ, пожару присвоен самый высокий номер сложности - пятый.
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
За ночь средства ПВО сбили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
07:04
Как ранее сообщал Собянин, к утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Атаки начались с 1.20 мск. Вражеские дроны были уничтожены в городском округе Подольск, городском округе Ступино, Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе в Подмосковье, в районе Московского НПЗ, в городском округе Раменский.
 
ПроисшествияМосковский НПЗпожар
 
 
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