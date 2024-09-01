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В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ

В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ - 01.09.2024, ПРАЙМ

В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о повреждении и возгорании отдельно стоящего техпомещения на территории Московского нефтеперерабатывающего... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T08:58+0300

2024-09-01T08:58+0300

2024-09-01T08:59+0300

происшествия

московский нпз

пожар

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о повреждении и возгорании отдельно стоящего техпомещения на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.В частности, в сообщении указывается: "Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания".По словам представителя экстренных служб, пожарные подразделения выехали по вызову на возгорание на Московском НПЗ, пожару присвоен самый высокий номер сложности - пятый.Как ранее сообщал Собянин, к утру были сбиты девять беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Атаки начались с 1.20 мск. Вражеские дроны были уничтожены в городском округе Подольск, городском округе Ступино, Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе в Подмосковье, в районе Московского НПЗ, в городском округе Раменский.

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московский нпз, пожар