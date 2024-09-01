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Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире - 01.09.2024, ПРАЙМ
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T17:18+0300
2024-09-01T17:18+0300
2024-09-01T17:18+0300
экономика
дедолларизация
брикс
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. "Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно - некоторое количество золота. К такому "глобальному перезапуску" Запад не стремился", - написал он на своей странице в соцсети Х. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
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дедолларизация, брикс
Экономика, дедолларизация, БРИКС
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
Ким Дотком: стоит поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации в мире
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
"Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно - некоторое количество золота. К такому "глобальному перезапуску" Запад не стремился", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова