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Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире - 01.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240901/dotkom-851255805.html
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире - 01.09.2024, ПРАЙМ
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T17:18+0300
2024-09-01T17:18+0300
экономика
дедолларизация
брикс
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. "Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно - некоторое количество золота. К такому "глобальному перезапуску" Запад не стремился", - написал он на своей странице в соцсети Х. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
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дедолларизация, брикс
Экономика, дедолларизация, БРИКС
17:18 01.09.2024
 
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире

Ким Дотком: стоит поддерживать стремление БРИКС к дедолларизации в мире

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
"Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно - некоторое количество золота. К такому "глобальному перезапуску" Запад не стремился", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
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