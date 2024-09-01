https://1prime.ru/20240901/durov-851256621.html

СМИ: Дурова со спутницей заметили на прогулке на Елисейских полях

СМИ: Дурова со спутницей заметили на прогулке на Елисейских полях - 01.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Дурова со спутницей заметили на прогулке на Елисейских полях

Соснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного и позже отпущенного под залог во Франции, заметили на прогулке на Елисейских полях в Париже вместе... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T19:45+0300

2024-09-01T19:45+0300

2024-09-01T20:31+0300

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ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Соснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного и позже отпущенного под залог во Франции, заметили на прогулке на Елисейских полях в Париже вместе со спутницей Юлией Вавиловой, сообщает Paris Match, прилагая к публикации фотографию. "В эти выходные, одетый в темную кожаную куртку и в черных очках, 39-летний миллиардер с улыбкой прогуливался по Елисейским полям вместе со своей 24-летней подругой Юлией Вавиловой", - сообщает издание. Издание, которое называет Вавилову "невестой" Дурова, уточняет, что бизнесмен остановился в одной из роскошных гостиниц столицы. Как отмечается, Дуров поручил специалисту по поиску квартир найти дом в "красивых парижских кварталах", куда намерен переехать уже на следующих выходных.Дурова задержали по прилету в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности в ряде стран. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Бизнесмену может грозить до десяти лет заключения. Официальные обвинения Дурову еще не предъявили. Дуров в среду вечером был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, который он вскоре должен внести. Ему запрещено покидать территорию Франции,. Также Дуров обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://1prime.ru/20240831/durov-851246678.html

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павел дуров, telegram, франция