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В России меняются формы выписки из ЕГРН - 01.09.2024, ПРАЙМ
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В России меняются формы выписки из ЕГРН
В России меняются формы выписки из ЕГРН - 01.09.2024, ПРАЙМ
В России меняются формы выписки из ЕГРН
В Российской Федерации с 1 сентября меняется часть форм выписки из ЕГРН. В некоторых случаях формы будут содержать данные о периоде постройки объекта... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T06:21+0300
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егрн
изменения
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации с 1 сентября меняется часть форм выписки из ЕГРН. В некоторых случаях формы будут содержать данные о периоде постройки объекта недвижимости и о выдаче закладной на него. По приказу Росреестра, данные о периоде постройки и выдаче закладной будут указываться в в выписках об объекте, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Как отметили в Росреестре, данные о выдаче закладной теперь предстоит указывать во всех записях об ограничении, внесенных в ЕГРН на основании договора об ипотеке, который предусматривает, что права залогодержателя удостоверяются закладной. А информация о периоде постройки даст возможность подтверждать дату окончания строительства объектов, возведенных в период до 1917 года.
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егрн, изменения
ЕГРН, изменения
06:21 01.09.2024
 
В России меняются формы выписки из ЕГРН

В России с 1 сентября меняются формы выписки из ЕГРН

Москвичи смогут подавать меньше документов при обращении в Росреестр
Москвичи смогут подавать меньше документов при обращении в Росреестр
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации с 1 сентября меняется часть форм выписки из ЕГРН. В некоторых случаях формы будут содержать данные о периоде постройки объекта недвижимости и о выдаче закладной на него.
По приказу Росреестра, данные о периоде постройки и выдаче закладной будут указываться в в выписках об объекте, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2023
Совфед одобрил закон о штрафах за незаконное использование данных ЕГРН
26 апреля 2023, 14:27
Как отметили в Росреестре, данные о выдаче закладной теперь предстоит указывать во всех записях об ограничении, внесенных в ЕГРН на основании договора об ипотеке, который предусматривает, что права залогодержателя удостоверяются закладной. А информация о периоде постройки даст возможность подтверждать дату окончания строительства объектов, возведенных в период до 1917 года.
 
ЕГРНизменения
 
 
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