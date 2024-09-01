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В России меняются формы выписки из ЕГРН

В России меняются формы выписки из ЕГРН - 01.09.2024, ПРАЙМ

В России меняются формы выписки из ЕГРН

В Российской Федерации с 1 сентября меняется часть форм выписки из ЕГРН. В некоторых случаях формы будут содержать данные о периоде постройки объекта... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T06:21+0300

2024-09-01T06:21+0300

2024-09-01T06:21+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации с 1 сентября меняется часть форм выписки из ЕГРН. В некоторых случаях формы будут содержать данные о периоде постройки объекта недвижимости и о выдаче закладной на него. По приказу Росреестра, данные о периоде постройки и выдаче закладной будут указываться в в выписках об объекте, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Как отметили в Росреестре, данные о выдаче закладной теперь предстоит указывать во всех записях об ограничении, внесенных в ЕГРН на основании договора об ипотеке, который предусматривает, что права залогодержателя удостоверяются закладной. А информация о периоде постройки даст возможность подтверждать дату окончания строительства объектов, возведенных в период до 1917 года.

https://1prime.ru/20230426/840477052.html

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