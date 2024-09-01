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Россия на треть нарастила импорт индийского чая и кофе

Россия на треть нарастила импорт индийского чая и кофе - 01.09.2024, ПРАЙМ

Россия на треть нарастила импорт индийского чая и кофе

Россия по итогам первых шести месяцев этого года на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии, при этом кофе стала закупать заметно больше, чем в... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T09:20+0300

2024-09-01T09:20+0300

2024-09-01T09:21+0300

экономика

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев этого года на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии, при этом кофе стала закупать заметно больше, чем в первом полугодии 2023 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Россией кофе, чая и пряностей из Индии составили 62,8 миллиона долларов. Это почти на треть больше, чем за январь-июнь 2023 года. При этом за июнь этого года объемы поставок составили 12,3 миллиона долларов, на 32% больше, чем в прошлом июне. Активнее всего в первом полугодии Россия покупала индийский чай и кофе. Объемы поставок чая за год выросли на 20,5% - до 43 миллионов долларов, а поставки кофе увеличились более чем вдвое - до 12 миллионов долларов. Также в небольших объемах Москва покупала у Нью-Дели пряности - на 3,9 миллиона долларов, например, имбирь, шафран, куркуму и карри, и специи - на 1,9 миллиона, например, семена аниса, бадьяна, фенхеля и кориандра. Также импортировались перец - на 2 миллиона, мускатный орех - на 80 тысяч долларов и корица - на 10 тысяч. При этом Россия в первом полугодии заняла 11 место среди покупателей индийских кофе, чая и пряностей с долей в 2,8%, поднявшись за год на одну строчку. Главным импортером стал Китай с объемом поставок на 500 миллионов долларов и долей в 17,3%. Также в пятерку вошли ОАЭ - 268 миллионов (9,3%), США - 206 миллионов (7,1%), Италия - 204 миллиона (7%) и Бангладеш - 179 миллионов (6,2%). Всего за январь-июнь 2024 года Индия экспортировала кофе, чая и пряностей на 2,9 миллиарда долларов. Это на 22,3% больше, чем в прошлом году.

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россия, импорт, индия