https://1prime.ru/20240901/inoagenty-851250829.html

Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу

Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу - 01.09.2024, ПРАЙМ

Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу

В Российской Федерации вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу. Закон об этом запрете еще в... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T07:59+0300

2024-09-01T07:59+0300

2024-09-01T08:05+0300

иноагенты

экологическая экспертиза

запрет

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МОСКВА, 1 сент - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу. Закон об этом запрете еще в декабре 2023 года подписал президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем экологические экспертизы запрещается инициировать лицам, которых суд лишил права занимать посты в сфере охраны окружающей среды и тем, кто признан недееспособным.

https://1prime.ru/20240808/ekologiya-850751131.html

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иноагенты, экологическая экспертиза, запрет