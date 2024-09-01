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Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу - 01.09.2024, ПРАЙМ
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу
В Российской Федерации вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу. Закон об этом запрете еще в... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T07:59+0300
2024-09-01T08:05+0300
иноагенты
экологическая экспертиза
запрет
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МОСКВА, 1 сент - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу. Закон об этом запрете еще в декабре 2023 года подписал президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем экологические экспертизы запрещается инициировать лицам, которых суд лишил права занимать посты в сфере охраны окружающей среды и тем, кто признан недееспособным.
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иноагенты, экологическая экспертиза, запрет
иноагенты, экологическая экспертиза, запрет
07:59 01.09.2024 (обновлено: 08:05 01.09.2024)
 
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу

С 1 сентября иноагенты не смогут проводить общественную экологическую экспертизу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБорьба с борщевиком
Борьба с борщевиком - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 сент - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу. Закон об этом запрете еще в декабре 2023 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Вместе с тем экологические экспертизы запрещается инициировать лицам, которых суд лишил права занимать посты в сфере охраны окружающей среды и тем, кто признан недееспособным.
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иноагентыэкологическая экспертизазапрет
 
 
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