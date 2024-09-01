https://1prime.ru/20240901/it--851250373.html
Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики
Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики - 01.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики
Нефть вряд ли до сих пор остается "кровью" мировой экономики, сейчас ее заменяют на этой позиции информационные технологии, заявил в интервью РИА Новости... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T07:37+0300
2024-09-01T07:37+0300
2024-09-01T07:40+0300
экономика
it
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_1ee8895fed964e3cd3fb1fa1ba57a558.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Нефть вряд ли до сих пор остается "кровью" мировой экономики, сейчас ее заменяют на этой позиции информационные технологии, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Я не думаю, что нефть уже сейчас остается той самой "кровью", какой она была лет 20-30 назад. Ее экономическое и даже геополитическое значение заметно снизилось в последние годы. Она, конечно, по-прежнему очень важный, но все-таки не доминирующий источник энергии. А новая "кровь", это, наверное, - информационные технологии", - сказал эксперт. Белогорьев отметил, что, если раньше на мировых фондовых рынках крупнейшими по капитализации были многие нефтяные компании, то сейчас в этом списке остаются только Saudi Aramco и с большим отрывом ExxonMobil. "Других нефтегазовых компаний там просто нет. В основном там информационные гиганты. Конечно, можно возразить, что капитализация оторвана от реальной экономики, но она довольно неплохо отражает, куда идут инвестиции и в чьих руках находятся основные финансовые потоки. Они утекают из сырьевого сектора. Поэтому, наверное, кровь все-таки уже не та", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240827/mintsifry-851146932.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_e0720398e0214fa8a6b6bb6b5a2d2669.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
it
Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики
Эксперт Белогорьев: новой "кровью" мировой экономики вместо нефти становится IT
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Нефть вряд ли до сих пор остается "кровью" мировой экономики, сейчас ее заменяют на этой позиции информационные технологии, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Я не думаю, что нефть уже сейчас остается той самой "кровью", какой она была лет 20-30 назад. Ее экономическое и даже геополитическое значение заметно снизилось в последние годы. Она, конечно, по-прежнему очень важный, но все-таки не доминирующий источник энергии. А новая "кровь", это, наверное, - информационные технологии", - сказал эксперт.
Белогорьев отметил, что, если раньше на мировых фондовых рынках крупнейшими по капитализации были многие нефтяные компании, то сейчас в этом списке остаются только Saudi Aramco и с большим отрывом ExxonMobil.
"Других нефтегазовых компаний там просто нет. В основном там информационные гиганты. Конечно, можно возразить, что капитализация оторвана от реальной экономики, но она довольно неплохо отражает, куда идут инвестиции и в чьих руках находятся основные финансовые потоки. Они утекают из сырьевого сектора. Поэтому, наверное, кровь все-таки уже не та", - добавил эксперт.
IT-компании обяжут направлять проценты вузам от сэкономленных налогов
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.