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Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики

Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики - 01.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новой "крови" мировой экономики

Нефть вряд ли до сих пор остается "кровью" мировой экономики, сейчас ее заменяют на этой позиции информационные технологии, заявил в интервью РИА Новости... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T07:37+0300

2024-09-01T07:37+0300

2024-09-01T07:40+0300

экономика

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Нефть вряд ли до сих пор остается "кровью" мировой экономики, сейчас ее заменяют на этой позиции информационные технологии, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Я не думаю, что нефть уже сейчас остается той самой "кровью", какой она была лет 20-30 назад. Ее экономическое и даже геополитическое значение заметно снизилось в последние годы. Она, конечно, по-прежнему очень важный, но все-таки не доминирующий источник энергии. А новая "кровь", это, наверное, - информационные технологии", - сказал эксперт. Белогорьев отметил, что, если раньше на мировых фондовых рынках крупнейшими по капитализации были многие нефтяные компании, то сейчас в этом списке остаются только Saudi Aramco и с большим отрывом ExxonMobil. "Других нефтегазовых компаний там просто нет. В основном там информационные гиганты. Конечно, можно возразить, что капитализация оторвана от реальной экономики, но она довольно неплохо отражает, куда идут инвестиции и в чьих руках находятся основные финансовые потоки. Они утекают из сырьевого сектора. Поэтому, наверное, кровь все-таки уже не та", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.

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