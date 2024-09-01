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В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - 01.09.2024, ПРАЙМ
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В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - 01.09.2024, ПРАЙМ
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T08:32+0300
2024-09-01T08:43+0300
дорожные камеры
требования
изменения
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Среди новых норм отмечаются следующие требования. Теперь камеры ПДД должны контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме, фиксируя все нарушения, независимо от усмотрения и без каких бы то ни было воздействий человека. При этом все камеры подлежат обязательной сертификации и должны протий метрологическую поверку. За установкой камер будет надзирать уполномоченный орган региональной власти или владелец дороги по согласованию с органами МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки во время их работы не допускается. Как ранее сообщал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, ГАИ планирует избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации. Вместе с тем он уточнил, что в Российской Федерации установлено 29 тыс. камер, и на участках их работы заметно снизилась аварийность.
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дорожные камеры, требования, изменения
дорожные камеры, требования, изменения
08:32 01.09.2024 (обновлено: 08:43 01.09.2024)
 
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД

В России устанавливаются новые требования к камерам фиксации нарушений ПДД

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Среди новых норм отмечаются следующие требования. Теперь камеры ПДД должны контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме, фиксируя все нарушения, независимо от усмотрения и без каких бы то ни было воздействий человека.
При этом все камеры подлежат обязательной сертификации и должны протий метрологическую поверку. За установкой камер будет надзирать уполномоченный орган региональной власти или владелец дороги по согласованию с органами МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки во время их работы не допускается.
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Как ранее сообщал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, ГАИ планирует избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации. Вместе с тем он уточнил, что в Российской Федерации установлено 29 тыс. камер, и на участках их работы заметно снизилась аварийность.
 
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