https://1prime.ru/20240901/kamery-851251097.html

В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД

В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - 01.09.2024, ПРАЙМ

В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД

В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T08:32+0300

2024-09-01T08:32+0300

2024-09-01T08:43+0300

дорожные камеры

требования

изменения

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Среди новых норм отмечаются следующие требования. Теперь камеры ПДД должны контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме, фиксируя все нарушения, независимо от усмотрения и без каких бы то ни было воздействий человека. При этом все камеры подлежат обязательной сертификации и должны протий метрологическую поверку. За установкой камер будет надзирать уполномоченный орган региональной власти или владелец дороги по согласованию с органами МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки во время их работы не допускается. Как ранее сообщал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, ГАИ планирует избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации. Вместе с тем он уточнил, что в Российской Федерации установлено 29 тыс. камер, и на участках их работы заметно снизилась аварийность.

https://1prime.ru/20240829/avtomobil-851195842.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дорожные камеры, требования, изменения