https://1prime.ru/20240901/kamery-851251097.html
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД - 01.09.2024, ПРАЙМ
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T08:32+0300
2024-09-01T08:32+0300
2024-09-01T08:43+0300
дорожные камеры
требования
изменения
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Среди новых норм отмечаются следующие требования. Теперь камеры ПДД должны контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме, фиксируя все нарушения, независимо от усмотрения и без каких бы то ни было воздействий человека. При этом все камеры подлежат обязательной сертификации и должны протий метрологическую поверку. За установкой камер будет надзирать уполномоченный орган региональной власти или владелец дороги по согласованию с органами МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки во время их работы не допускается. Как ранее сообщал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, ГАИ планирует избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации. Вместе с тем он уточнил, что в Российской Федерации установлено 29 тыс. камер, и на участках их работы заметно снизилась аварийность.
https://1prime.ru/20240829/avtomobil-851195842.html
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дорожные камеры, требования, изменения
дорожные камеры, требования, изменения
В России изменились требования к камерам фиксации нарушений ПДД
В России устанавливаются новые требования к камерам фиксации нарушений ПДД
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступают в силу новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Среди новых норм отмечаются следующие требования. Теперь камеры ПДД должны контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме, фиксируя все нарушения, независимо от усмотрения и без каких бы то ни было воздействий человека.
При этом все камеры подлежат обязательной сертификации и должны протий метрологическую поверку. За установкой камер будет надзирать уполномоченный орган региональной власти или владелец дороги по согласованию с органами МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки во время их работы не допускается.
Названы эксклюзивные автомобили по доступным ценам на российском рынке
Как ранее сообщал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, ГАИ планирует избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации. Вместе с тем он уточнил, что в Российской Федерации установлено 29 тыс. камер, и на участках их работы заметно снизилась аварийность.