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Не по зубам Западу. Морским перевозчикам пришлось менять маршруты и платить

Не по зубам Западу. Морским перевозчикам пришлось менять маршруты и платить - 01.09.2024, ПРАЙМ

Не по зубам Западу. Морским перевозчикам пришлось менять маршруты и платить

Йеменские повстанцы заблокировали важнейший пункт мировой логистики, причем это удалось им сделать крайне примитивными методами, а западные "стражи свободы... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T21:21+0300

2024-09-01T21:21+0300

2024-09-01T21:22+0300

экономика

морской транспорт

хуситы

красное море

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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Йеменские повстанцы заблокировали важнейший пункт мировой логистики, причем это удалось им сделать крайне примитивными методами, а западные "стражи свободы судоходства" ничего не могут с этим поделать, пишет Myśl Polska.В последние месяцы хуситы захватывают торговые суда, принадлежащие враждебным им странам, прежде всего Израилю, в ключевой точке мировой торговли, где осуществляется 30% контейнерных перевозок и транспортируется значительная часть нефти и СПГ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДля нападения они использовали различные виды оружия, включая надводные беспилотники и дистанционно управляемые катера. Их действия уже привели к изменению маршрутов поставок и увеличению стоимости перевозок.Нападают они и на военные корабли, в том числе американские. И хотя атаки, целью которой был в том числе и авианосец Eisenhower, не привели к значительным успехам, но вынудили Пятый флот США отойти от этих берегов. При этом конфликт с хуситами стал самым острым для ВМС США после Второй мировой войны. Американский флот находится в постоянном напряжении, отражая атаки дронов.Французские и американские военные корабли сбивали беспилотники и ракеты повстанцев, но это не привело к полному успеху. Вашингтон объявил о создании коалиции "Страж процветания", но столкнулся с нежеланием европейских союзников участвовать в войне на стороне Израиля. В результате была создана новая коалиция Aspides, которая ограничилась обороной судов и не атаковала территорию Йемена.Таким образом, глобальный страж свободы судоходства не смог обеспечить безопасность торгового флота, констатирует автор.Из-за атак на суда, следующие через Суэцкий канал, движение контейнеровозов сократилось на 90%. Только в июне было атаковано 52 судна, что привело к повреждению и затоплению некоторых из них. Блокировка Суэцкого канала привела к увеличению издержек в мировой торговле и выбору более длинного маршрута вокруг мыса Доброй Надежды. Таким образом, как отмечается, хуситы нанесли удар по важному пункту морского транспорта, блокируя узкую горловину между Азией и Европой. Через этот канал ежегодно проходят товары на сумму триллион долларов."Локальные войны имеют свои нежелательные и непредсказуемые последствия", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

морской транспорт, хуситы, красное море