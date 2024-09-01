https://1prime.ru/20240901/kino-851257946.html

Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда

Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда - 01.09.2024, ПРАЙМ

Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда

Российский кинопрокат за прошедшие выходные возглавила премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T22:47+0300

2024-09-01T22:47+0300

2024-09-01T22:47+0300

кино

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский кинопрокат за прошедшие выходные возглавила премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультипликационного героя. Лента заработала за первые дни 115,7 миллиона рублей, пишет портал kinobusiness.com. Лидер предыдущей недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон" опустился на второе место. Картина собрала в прокате 43,2 миллиона рублей. На третьем месте - еще одна премьера недели - боевик производства Франции и Бельгии "Ларго Винч: гнев прошлого". В прокате фильм собрал 21,4 миллиона рублей. На четвертой позиции испанский мультфильм "Как приручить бизона", он собрал 13,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, попавшего на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. За первую неделю проката фильм собрал 12,3 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240822/kino--851061360.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кино