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Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда
Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда - 01.09.2024, ПРАЙМ
Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда
Российский кинопрокат за прошедшие выходные возглавила премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T22:47+0300
2024-09-01T22:47+0300
кино
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский кинопрокат за прошедшие выходные возглавила премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультипликационного героя. Лента заработала за первые дни 115,7 миллиона рублей, пишет портал kinobusiness.com. Лидер предыдущей недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон" опустился на второе место. Картина собрала в прокате 43,2 миллиона рублей. На третьем месте - еще одна премьера недели - боевик производства Франции и Бельгии "Ларго Винч: гнев прошлого". В прокате фильм собрал 21,4 миллиона рублей. На четвертой позиции испанский мультфильм "Как приручить бизона", он собрал 13,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, попавшего на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. За первую неделю проката фильм собрал 12,3 миллионов рублей.
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кино
кино
22:47 01.09.2024
 
Назван лидер кинопроката в России по итогам уикенда

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛунтик
Лунтик - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский кинопрокат за прошедшие выходные возглавила премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультипликационного героя. Лента заработала за первые дни 115,7 миллиона рублей, пишет портал kinobusiness.com.
Лидер предыдущей недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон" опустился на второе место. Картина собрала в прокате 43,2 миллиона рублей.
На третьем месте - еще одна премьера недели - боевик производства Франции и Бельгии "Ларго Винч: гнев прошлого". В прокате фильм собрал 21,4 миллиона рублей.
XXVIII кинофестиваль Окно в Европу. День третий - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд
22 августа, 14:22
На четвертой позиции испанский мультфильм "Как приручить бизона", он собрал 13,5 миллиона рублей.
Замыкает пятерку фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, попавшего на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. За первую неделю проката фильм собрал 12,3 миллионов рублей.
 
кино
 
 
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