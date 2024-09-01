https://1prime.ru/20240901/kompyutery-851251926.html

В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику

В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику - 01.09.2024, ПРАЙМ

В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику

Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T09:17+0300

2024-09-01T09:17+0300

2024-09-01T09:17+0300

экономика

вычислительная техника

россия

спрос

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/83/836368303_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ae9446a8a4012d91534ac63a0f137c9d.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют данные онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику. С начала 2024 года он вырос на 90%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Аналитики MAED связывают рост спроса на 90% с выросшими маркетинговыми активностями российских брендов, а также их выходом в ритейл: чем чаще продукция появляется перед глазами потребителей, тем больше доверия она вызывает", - сказано в исследовании. Самыми популярными отечественными брендами в 2024 году оказались iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo. Аналитики также выяснили, какая именно техника интересует россиян. Чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%). "Выход в ритейл стал важным шагом в укреплении позиций российских брендов, обеспечивая им широкую доступность и признание среди конечных потребителей. Помимо этого, российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома многим, включая как взрослую аудиторию, так и детей", - прокомментировала генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.

https://1prime.ru/20240613/rostekh-849118047.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вычислительная техника, россия, спрос