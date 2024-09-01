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В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику
В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику - 01.09.2024, ПРАЙМ
В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику
Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T09:17+0300
2024-09-01T09:17+0300
2024-09-01T09:17+0300
экономика
вычислительная техника
россия
спрос
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют данные онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику. С начала 2024 года он вырос на 90%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Аналитики MAED связывают рост спроса на 90% с выросшими маркетинговыми активностями российских брендов, а также их выходом в ритейл: чем чаще продукция появляется перед глазами потребителей, тем больше доверия она вызывает", - сказано в исследовании. Самыми популярными отечественными брендами в 2024 году оказались iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo. Аналитики также выяснили, какая именно техника интересует россиян. Чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%). "Выход в ритейл стал важным шагом в укреплении позиций российских брендов, обеспечивая им широкую доступность и признание среди конечных потребителей. Помимо этого, российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома многим, включая как взрослую аудиторию, так и детей", - прокомментировала генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.
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вычислительная техника, россия, спрос
Экономика, вычислительная техника, РОССИЯ, спрос
В России взлетел спрос на отечественную вычислительную технику
MAED: в РФ с начала года удвоился спрос на отечественную вычислительную технику
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами - с начала года спрос на них вырос на 90%, свидетельствуют данные онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику. С начала 2024 года он вырос на 90%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Аналитики MAED связывают рост спроса на 90% с выросшими маркетинговыми активностями российских брендов, а также их выходом в ритейл: чем чаще продукция появляется перед глазами потребителей, тем больше доверия она вызывает", - сказано в исследовании.
Самыми популярными отечественными брендами в 2024 году оказались iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo.
Аналитики также выяснили, какая именно техника интересует россиян. Чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%).
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"Выход в ритейл стал важным шагом в укреплении позиций российских брендов, обеспечивая им широкую доступность и признание среди конечных потребителей. Помимо этого, российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома многим, включая как взрослую аудиторию, так и детей", - прокомментировала генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.