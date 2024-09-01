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В РФ разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой - 01.09.2024, ПРАЙМ
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В РФ разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой
В РФ разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой - 01.09.2024, ПРАЙМ
В РФ разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой
В России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T07:13+0300
2024-09-01T07:14+0300
криптовалюта
россия
закон
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. Закон даёт возможность с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Экспериментальный правовой режим позволяет отменять действие общих правил и норм и временно устанавливать специальные правила регулирования определенной области российской экономики. Закон призван обеспечивать возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России. Судя по планам, которые объявил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, на первом этапе будет разработан ЭПР или несколько ЭПР, целью которых будет организация трансграничных платежей в цифровых валютах, комментирует юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. А уже после этого будет вводиться ЭПР, предусматривающий биржевые торги цифровыми валютами, говорит юрист. "ЦБ определит организации, которые будут выполнять функции торговых площадок, также разрабатывается возможность присвоения отдельным лицам статуса "особо квалифицированных инвесторов" для участия в биржевых торгах цифровыми валютами (пока такого понятия в законодательстве нет)", - отмечает Бойко. ЦБ РФ будет вводить ЭПР, выявляя, скорее всего, в том числе мнение участников рынка, отмечает юрист. "Пока трудно сказать, какие требования ЦБ будет устанавливать к торговым площадкам и особо квалифицированным инвесторам (это будет зависеть от целеполагания ЦБ и от того как ЦБ будет учитывать санкционных риски)", - резюмирует он.
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россия, закон, операции с криптовалютой
Криптовалюта, РОССИЯ, закон, операции с криптовалютой
07:13 01.09.2024 (обновлено: 07:14 01.09.2024)
 
В РФ разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой

В России разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой.
Закон даёт возможность с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Экспериментальный правовой режим позволяет отменять действие общих правил и норм и временно устанавливать специальные правила регулирования определенной области российской экономики.
Закон призван обеспечивать возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.
Судя по планам, которые объявил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, на первом этапе будет разработан ЭПР или несколько ЭПР, целью которых будет организация трансграничных платежей в цифровых валютах, комментирует юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко.
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А уже после этого будет вводиться ЭПР, предусматривающий биржевые торги цифровыми валютами, говорит юрист. "ЦБ определит организации, которые будут выполнять функции торговых площадок, также разрабатывается возможность присвоения отдельным лицам статуса "особо квалифицированных инвесторов" для участия в биржевых торгах цифровыми валютами (пока такого понятия в законодательстве нет)", - отмечает Бойко.
ЦБ РФ будет вводить ЭПР, выявляя, скорее всего, в том числе мнение участников рынка, отмечает юрист. "Пока трудно сказать, какие требования ЦБ будет устанавливать к торговым площадкам и особо квалифицированным инвесторам (это будет зависеть от целеполагания ЦБ и от того как ЦБ будет учитывать санкционных риски)", - резюмирует он.
 
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