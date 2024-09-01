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Обнаружен вертолет Ми-8, пропавший на Камчатке

Обнаружен вертолет Ми-8, пропавший на Камчатке - 01.09.2024, ПРАЙМ

Обнаружен вертолет Ми-8, пропавший на Камчатке

Вертолеты обнаружили Ми-8, пропавший на Камчатке. По предварительным данным, он потерпел крушение, но официальной информации о гибели пассажиров и экипажа не... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T10:58+0300

2024-09-01T10:58+0300

2024-09-01T11:11+0300

происшествия

камчатка

вертолеты "ми"

крушение

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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Вертолеты обнаружили Ми-8, пропавший на Камчатке. По предварительным данным, он потерпел крушение, но официальной информации о гибели пассажиров и экипажа не поступало. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.В сообщении указывается: "Пропавший борт обнаружен. Предварительно - крушение"."С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь", - передало управление камчатского МЧС .Официального подтверждения гибели пассажиров и экипажа вертолета к настоящему моменту не поступало.Ранее по факту пропажи вертолета камчатские следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Борт направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Согласно предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

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камчатка

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камчатка, вертолеты "ми", крушение