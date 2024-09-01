https://1prime.ru/20240901/media-851258207.html
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу - 01.09.2024, ПРАЙМ
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T22:55+0300
2024-09-01T22:55+0300
2024-09-01T22:55+0300
сми
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/61/841376109_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_acf5c63a24ff94da8fb4f51d98ef2077.jpg
МИНСК, 1 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. "Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
https://1prime.ru/20240829/analog-851206365.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/61/841376109_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_302d85858f02acffc38254e5d96375af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сми, россия, белоруссия
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу
Минск и Москва договорились о принципах работы союзного медиахолдинга
МИНСК, 1 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства.
"Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол.
В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
В Белоруссии создадут аналог YouTube