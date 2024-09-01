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Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу - 01.09.2024, ПРАЙМ
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T22:55+0300
2024-09-01T22:55+0300
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МИНСК, 1 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. "Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
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сми, россия, белоруссия
СМИ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
22:55 01.09.2024
 
Посол Белоруссии рассказал о ходе работы по союзному медиахолдингу

Минск и Москва договорились о принципах работы союзного медиахолдинга

© Unsplash/Osman Yunus BekcanПлощадь Победы, Минск, Белоруссия
Площадь Победы, Минск, Белоруссия
© Unsplash/Osman Yunus Bekcan
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МИНСК, 1 сен – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства.
"Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол.
В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
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