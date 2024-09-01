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"ОПЕК+ выигрывает по издержкам". Картелю предсказывают рост доли рынка

"ОПЕК+ выигрывает по издержкам". Картелю предсказывают рост доли рынка - 01.09.2024, ПРАЙМ

"ОПЕК+ выигрывает по издержкам". Картелю предсказывают рост доли рынка

Доля ОПЕК+ будет расти в приближении пика мирового спроса на нефть, потому что выигрывают по многим параметрам в глобальной конкуренции издержек, заявил в... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T10:16+0300

2024-09-01T10:16+0300

2024-09-01T10:34+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Доля ОПЕК+ будет расти в приближении пика мирового спроса на нефть, потому что выигрывают по многим параметрам в глобальной конкуренции издержек, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Доля ОПЕК+ в мировой добыче и экспорте будет расти, поскольку у многих участников альянса себестоимость добычи ниже, чем у стран, которые не входят в альянс, в том числе в США. К тому же многие члены ОПЕК+, включая Россию, имеют технологии и инвестиции для того, чтобы поддерживать добычу самостоятельно. Далеко не все страны вне ОПЕК+ на это способны, поэтому у альянса есть преимущество в глобальной конкуренции издержек", - сказал эксперт. Он напомнил, что, конечно, сейчас доля стран ОПЕК+ снизилась из-за соблюдения квот и добровольных сокращений нефтедобычи, из-за чего альянс за последние пару лет частично растерял экспортные ниши. Но, в частности, июньское решение о плавном развороте к росту предложения с октября может изменить ситуацию. В целом, в приближении пика спроса на нефть России и ОПЕК+ нужно будет до последнего удерживать экспортные рынки, что потребует довольно жесткой и непростой финансовой конкуренции по издержкам. Но, отметил эксперт, нет смысла хранить нефть в земле, пока есть возможность монетизировать ее запасы. В такой позиции нет ничего уникального, ее придерживаются все страны-экспортеры, включая США и Норвегию, добавил Белогорьев. "Текущий бум добычи нефти вне стран ОПЕК+ - следствие именно подобных настроений на рынке. То есть угроза достижения пика спроса пока не только не ограничивает добычу, а напротив стимулирует производителей добывать как можно больше. Если бы не регулирующая роль ОПЕК+, всё это вело бы к частым кризисам перепроизводства и ценовым "качелям", - заключил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.

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опек, доля, издержки