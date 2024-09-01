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Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис

Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис - 01.09.2024, ПРАЙМ

Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис

Российские гостиницы с 1 сентября освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сопутствующий сервис - тренажерный зал, бассейны, бани,... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T07:20+0300

2024-09-01T07:20+0300

2024-09-01T07:22+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские гостиницы с 1 сентября освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сопутствующий сервис - тренажерный зал, бассейны, бани, косметические и прочие услуги. Правительство продолжает создавать условия для снижения стоимости туристических услуг. Российские отельеры могут воспользоваться новыми льготами. Ряд услуг в гостиницах и отелях теперь не облагается налогом на добавленную стоимость. Льгота распространяется на услуги тренажерного зала, а также спа, куда входит посещение бассейна, бани, косметические процедуры. Также в перечень вошли услуги доступа в интернет, аренда конференц-залов и сервис охраняемой стоянки. По мнению президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, благодаря этому решению расширится перечень услуг, официально предоставляемых клиентам в гостиницах. "В свою очередь, это будет способствовать созданию атмосферы здоровой конкуренции между объектами. Туристы смогут пользоваться услугами спа-зоны, конференц-зала, детской игровой комнаты, парковки по комфортным ценам внутри отеля. В более отдаленной перспективе это повлечет за собой развитие инфраструктуры отдыха внутри страны и повышение инвестиционной привлекательности гостиничных проектов", - уверен он. При этом Уманский подчеркнул, что в перечень услуг, к которым возможно будет применять нулевую ставку НДС, не вошли услуги питания, составляющие от 20 до 50% в доходе гостиниц. "РСТ неоднократно высказывался о необходимости включении питания в перечень услуг, подпадающих под льготную ставку. Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня складывается ситуация, когда рестораны работающие самостоятельно, не в составе гостиницы имеют льготу на НДС, а в составе гостиницы такие услуги облагаются налогом в полном объеме", - заявил глава РСТ. Помимо этого власти продолжают работать над поддержкой туристического бизнеса. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале августа предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года, которая изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.

https://1prime.ru/20240824/oteli-851103445.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отели, ндс, освобождение