Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240901/oteli-851249883.html
Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис
Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис - 01.09.2024, ПРАЙМ
Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис
Российские гостиницы с 1 сентября освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сопутствующий сервис - тренажерный зал, бассейны, бани,... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T07:20+0300
2024-09-01T07:22+0300
налоги
отели
ндс
освобождение
https://cdnn.1prime.ru/img/83154/49/831544952_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c9db2b45edd565c497d5c87beebb23f4.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские гостиницы с 1 сентября освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сопутствующий сервис - тренажерный зал, бассейны, бани, косметические и прочие услуги. Правительство продолжает создавать условия для снижения стоимости туристических услуг. Российские отельеры могут воспользоваться новыми льготами. Ряд услуг в гостиницах и отелях теперь не облагается налогом на добавленную стоимость. Льгота распространяется на услуги тренажерного зала, а также спа, куда входит посещение бассейна, бани, косметические процедуры. Также в перечень вошли услуги доступа в интернет, аренда конференц-залов и сервис охраняемой стоянки. По мнению президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, благодаря этому решению расширится перечень услуг, официально предоставляемых клиентам в гостиницах. "В свою очередь, это будет способствовать созданию атмосферы здоровой конкуренции между объектами. Туристы смогут пользоваться услугами спа-зоны, конференц-зала, детской игровой комнаты, парковки по комфортным ценам внутри отеля. В более отдаленной перспективе это повлечет за собой развитие инфраструктуры отдыха внутри страны и повышение инвестиционной привлекательности гостиничных проектов", - уверен он. При этом Уманский подчеркнул, что в перечень услуг, к которым возможно будет применять нулевую ставку НДС, не вошли услуги питания, составляющие от 20 до 50% в доходе гостиниц. "РСТ неоднократно высказывался о необходимости включении питания в перечень услуг, подпадающих под льготную ставку. Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня складывается ситуация, когда рестораны работающие самостоятельно, не в составе гостиницы имеют льготу на НДС, а в составе гостиницы такие услуги облагаются налогом в полном объеме", - заявил глава РСТ. Помимо этого власти продолжают работать над поддержкой туристического бизнеса. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале августа предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года, которая изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.
https://1prime.ru/20240824/oteli-851103445.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83154/49/831544952_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_22eda85e6700ce8d08d3ccf9f5d027ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
отели, ндс, освобождение
Налоги, отели, НДС, Освобождение
07:20 01.09.2024 (обновлено: 07:22 01.09.2024)
 
Отели освободили от НДС на сопутствующий сервис

Российские отели освободили от уплаты НДС на сопутствующие услуги

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию санаториев в Сочи
Подготовка к открытию санаториев в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские гостиницы с 1 сентября освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сопутствующий сервис - тренажерный зал, бассейны, бани, косметические и прочие услуги.
Правительство продолжает создавать условия для снижения стоимости туристических услуг. Российские отельеры могут воспользоваться новыми льготами. Ряд услуг в гостиницах и отелях теперь не облагается налогом на добавленную стоимость.
Льгота распространяется на услуги тренажерного зала, а также спа, куда входит посещение бассейна, бани, косметические процедуры. Также в перечень вошли услуги доступа в интернет, аренда конференц-залов и сервис охраняемой стоянки.
По мнению президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, благодаря этому решению расширится перечень услуг, официально предоставляемых клиентам в гостиницах. "В свою очередь, это будет способствовать созданию атмосферы здоровой конкуренции между объектами. Туристы смогут пользоваться услугами спа-зоны, конференц-зала, детской игровой комнаты, парковки по комфортным ценам внутри отеля. В более отдаленной перспективе это повлечет за собой развитие инфраструктуры отдыха внутри страны и повышение инвестиционной привлекательности гостиничных проектов", - уверен он.
Отель
Названы направления, где сильнее всего подешевели отели после лета
24 августа, 18:37
При этом Уманский подчеркнул, что в перечень услуг, к которым возможно будет применять нулевую ставку НДС, не вошли услуги питания, составляющие от 20 до 50% в доходе гостиниц. "РСТ неоднократно высказывался о необходимости включении питания в перечень услуг, подпадающих под льготную ставку. Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня складывается ситуация, когда рестораны работающие самостоятельно, не в составе гостиницы имеют льготу на НДС, а в составе гостиницы такие услуги облагаются налогом в полном объеме", - заявил глава РСТ.
Помимо этого власти продолжают работать над поддержкой туристического бизнеса. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале августа предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года, которая изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.
 
НалогиотелиНДСОсвобождение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала