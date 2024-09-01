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В ряде регионов Украины введены экстренные отключения света
В ряде регионов Украины введены экстренные отключения света - 01.09.2024, ПРАЙМ
В ряде регионов Украины введены экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T22:11+0300
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая (подконтрольная ВСУ часть ДНР – ред.) области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
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украина, энергетика украины
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины
В ряде регионов Украины введены экстренные отключения света
В нескользких регионах Украины введены экстренные отключения электроэнергии
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики введены в воскресенье из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая (подконтрольная ВСУ часть ДНР – ред.) области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.