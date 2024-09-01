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Песков оценил перспективы улучшения отношений с США - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Песков оценил перспективы улучшения отношений с США
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США - 01.09.2024, ПРАЙМ
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США
Перспектив улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами на текущий момент не существует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:29+0300
2024-09-01T13:36+0300
политика
россия
сша
отношения
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перспектив улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами на текущий момент не существует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью, размещенного в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".Песков отметил, что на сегодняшний день российско-американские отношения находятся исторически в самой низшей точке, после чего добавил: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких".
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россия, сша, отношения
Политика, РОССИЯ, США, отношения
13:29 01.09.2024 (обновлено: 13:36 01.09.2024)
 
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США

Песков: перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перспектив улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами на текущий момент не существует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью, размещенного в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
Песков отметил, что на сегодняшний день российско-американские отношения находятся исторически в самой низшей точке, после чего добавил: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких".
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось
11:55
 
ПолитикаРОССИЯСШАотношения
 
 
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