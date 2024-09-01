https://1prime.ru/20240901/otnosheniya-851254959.html
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США - 01.09.2024, ПРАЙМ
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США
Перспектив улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами на текущий момент не существует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:29+0300
2024-09-01T13:29+0300
2024-09-01T13:36+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перспектив улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами на текущий момент не существует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью, размещенного в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".Песков отметил, что на сегодняшний день российско-американские отношения находятся исторически в самой низшей точке, после чего добавил: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких".
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россия, сша, отношения
Политика, РОССИЯ, США, отношения
Песков оценил перспективы улучшения отношений с США
Песков: перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Перспектив улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами на текущий момент не существует. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью, размещенного в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
Песков отметил, что на сегодняшний день российско-американские отношения находятся исторически в самой низшей точке, после чего добавил: "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких".
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось