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Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии - 01.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240901/pensii-851254544.html
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии - 01.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии
Правительство России одобрило на заседании установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:06+0300
2024-09-01T13:09+0300
экономика
правительство рф
пенсии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило на заседании установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина. Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год". "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на сайте кабмина.
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правительство рф, пенсии
Экономика, Правительство РФ, Пенсии
13:06 01.09.2024 (обновлено: 13:09 01.09.2024)
 
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии

Кабмин РФ: на 2025 год намечен длительный периода выплаты накопительной пенсии

© fotolia.com / catthesunДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© fotolia.com / catthesun
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило на заседании установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год".
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27 августа, 06:03
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на сайте кабмина.
 
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