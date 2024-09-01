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Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии - 01.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии
Правительство России одобрило на заседании установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:06+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило на заседании установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина. Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год". "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на сайте кабмина.
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Экономика, Правительство РФ, Пенсии
Кабмин одобрил установление периода выплаты накопительной пенсии
Кабмин РФ: на 2025 год намечен длительный периода выплаты накопительной пенсии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России одобрило на заседании установление на 2025 год продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о проекте федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год".
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"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на сайте кабмина.