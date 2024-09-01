https://1prime.ru/20240901/peskov-851253625.html

Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось

Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось - 01.09.2024, ПРАЙМ

Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось

Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T11:55+0300

2024-09-01T11:55+0300

2024-09-01T11:55+0300

экономика

дмитрий песков

оценка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_1da8f0475d79d01e7a53ece417284e3d.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин"."Потенциал нашей страны <...> оказался даже больше, чем мы предполагали", - сказал представитель главы государства. Аргументируя, он почеркнул, что о значительном экономическом потенциале Российской Федерации говорят и темпы развития экономики, и "военная мобилизация нашей экономики".

https://1prime.ru/20240831/durov-851246678.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, оценка