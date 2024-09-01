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Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось - 01.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось - 01.09.2024, ПРАЙМ
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T11:55+0300
2024-09-01T11:55+0300
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин"."Потенциал нашей страны &lt;...&gt; оказался даже больше, чем мы предполагали", - сказал представитель главы государства. Аргументируя, он почеркнул, что о значительном экономическом потенциале Российской Федерации говорят и темпы развития экономики, и "военная мобилизация нашей экономики".
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дмитрий песков, оценка
Экономика, Дмитрий Песков, оценка
11:55 01.09.2024
 
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось

Песков: потенциал России оказался даже больше, чем "мы предполагали"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
"Потенциал нашей страны <...> оказался даже больше, чем мы предполагали", - сказал представитель главы государства.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Песков прокомментировал дело Дурова во Франции
Вчера, 16:35
Аргументируя, он почеркнул, что о значительном экономическом потенциале Российской Федерации говорят и темпы развития экономики, и "военная мобилизация нашей экономики".
 
ЭкономикаДмитрий Песковоценка
 
 
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