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Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось - 01.09.2024, ПРАЙМ
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T11:55+0300
2024-09-01T11:55+0300
2024-09-01T11:55+0300
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин"."Потенциал нашей страны <...> оказался даже больше, чем мы предполагали", - сказал представитель главы государства. Аргументируя, он почеркнул, что о значительном экономическом потенциале Российской Федерации говорят и темпы развития экономики, и "военная мобилизация нашей экономики".
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дмитрий песков, оценка
Экономика, Дмитрий Песков, оценка
Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагалось
Песков: потенциал России оказался даже больше, чем "мы предполагали"
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось - это демонстрируют темпы развития и мобилизация российской экономики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
"Потенциал нашей страны <...> оказался даже больше, чем мы предполагали", - сказал представитель главы государства.
Песков прокомментировал дело Дурова во Франции
Аргументируя, он почеркнул, что о значительном экономическом потенциале Российской Федерации говорят и темпы развития экономики, и "военная мобилизация нашей экономики".