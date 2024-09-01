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Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - 01.09.2024, ПРАЙМ

Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

В Российской Федерации вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим и перечень состояний, при которых первая помощь может быть оказана,... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T07:43+0300

2024-09-01T07:43+0300

2024-09-01T07:52+0300

пострадавшие

помощь

порядок

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Российской Федерации вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим и перечень состояний, при которых первая помощь может быть оказана, следует из приказа Минздрава, опубликованного на портале правовой информации.В частности, в министерском приказе указывается, что первую помощь можно оказывать в случае отсутствия "выраженного отказа" пострадавшего или его представителя, приоритет отдается детям, для оказания помощи разрешено использовать аптечки, укладки, наборы, комплекты и подручные средства.В перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, включены отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей, кровотечения, травмы, отравления, укусы и т.д.

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пострадавшие, помощь, порядок