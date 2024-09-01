https://1prime.ru/20240901/potoki-851257188.html

Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках"

Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках" - 01.09.2024, ПРАЙМ

Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках"

Польский президент Анджей Дуда назвал абсурдом утверждения о наличии договоренностей между ним и Владимиром Зеленским по поводу диверсии на газопроводах... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T21:31+0300

2024-09-01T21:31+0300

2024-09-01T21:31+0300

энергетика

северные потоки

теракт на "северных потоках"

польша

германия

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ВАРШАВА, 1 сен - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда назвал абсурдом утверждения о наличии договоренностей между ним и Владимиром Зеленским по поводу диверсии на газопроводах "Северный поток". Ранее бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Зеленским и Дудой, вероятно, была договоренность, благодаря которой операция спецслужб Украины по подрыву газопроводов получила логистическую поддержку Варшавы. "Я воспринял эти заявления, в первую очередь - бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны - со стороны политической", - сказал Дуда.Вместе с тем, по его словам, с другой стороны, в этом возможно "усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами". "Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника. А я обращаю внимание, что Польша является страной-союзником Германии. Такое поведение для меня шокирующее и поразительное", - подчеркнул Дуда. Он обвинил ФРГ в том, что она хотела вести газовый бизнес с Россией, не оглядываясь на страны Центральной Европы. "Не для кого не секрет, что газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" - это были газопроводы, которые должны были реализовать немецко-российские интересы. Именно немецко-российские интересы. Никто не говорит, что это должно было быть какой-то энергетической безопасностью для Европы. Наоборот. Это должно было быть энергетической опасностью для Европы", - заявил Дуда. По его мнению, интерес России заключался в том, "чтобы иметь как можно большую газовую гегемонию, как можно сильнее монополизировать европейский рынок поставками из российских скважин, реализованными "Газпромом", а немцы потирали руки". Потому что, добавил он, все газопроводы, минуя Центральную Европу, шли бы напрямую из России в ФРГ, а значит, что руку на спусковом крючке держали бы немцы. "Это был бы общий немецко-российский интерес во вред Центральной Европе", - сказал он. Взрывы на российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", однако ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240824/sevpotoki-851096422.html

польша

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северные потоки, теракт на "северных потоках", польша, германия