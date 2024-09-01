Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках" - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240901/potoki-851257188.html
Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках"
Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках" - 01.09.2024, ПРАЙМ
Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках"
Польский президент Анджей Дуда назвал абсурдом утверждения о наличии договоренностей между ним и Владимиром Зеленским по поводу диверсии на газопроводах... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T21:31+0300
2024-09-01T21:31+0300
энергетика
северные потоки
теракт на "северных потоках"
польша
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
ВАРШАВА, 1 сен - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда назвал абсурдом утверждения о наличии договоренностей между ним и Владимиром Зеленским по поводу диверсии на газопроводах "Северный поток". Ранее бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Зеленским и Дудой, вероятно, была договоренность, благодаря которой операция спецслужб Украины по подрыву газопроводов получила логистическую поддержку Варшавы. "Я воспринял эти заявления, в первую очередь - бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны - со стороны политической", - сказал Дуда.Вместе с тем, по его словам, с другой стороны, в этом возможно "усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами". "Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника. А я обращаю внимание, что Польша является страной-союзником Германии. Такое поведение для меня шокирующее и поразительное", - подчеркнул Дуда. Он обвинил ФРГ в том, что она хотела вести газовый бизнес с Россией, не оглядываясь на страны Центральной Европы. "Не для кого не секрет, что газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" - это были газопроводы, которые должны были реализовать немецко-российские интересы. Именно немецко-российские интересы. Никто не говорит, что это должно было быть какой-то энергетической безопасностью для Европы. Наоборот. Это должно было быть энергетической опасностью для Европы", - заявил Дуда. По его мнению, интерес России заключался в том, "чтобы иметь как можно большую газовую гегемонию, как можно сильнее монополизировать европейский рынок поставками из российских скважин, реализованными "Газпромом", а немцы потирали руки". Потому что, добавил он, все газопроводы, минуя Центральную Европу, шли бы напрямую из России в ФРГ, а значит, что руку на спусковом крючке держали бы немцы. "Это был бы общий немецко-российский интерес во вред Центральной Европе", - сказал он. Взрывы на российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", однако ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20240824/sevpotoki-851096422.html
польша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северные потоки, теракт на "северных потоках", польша, германия
Энергетика, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ
21:31 01.09.2024
 
Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Потоках"

Президент Польши отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Севпотоках"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 1 сен - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда назвал абсурдом утверждения о наличии договоренностей между ним и Владимиром Зеленским по поводу диверсии на газопроводах "Северный поток".
Ранее бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Зеленским и Дудой, вероятно, была договоренность, благодаря которой операция спецслужб Украины по подрыву газопроводов получила логистическую поддержку Варшавы.
"Я воспринял эти заявления, в первую очередь - бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны - со стороны политической", - сказал Дуда.
ЧП на Северных потоках
Офицер ВС США оценил результаты расследования ЧП на "Северных потоках"
24 августа, 07:34
Вместе с тем, по его словам, с другой стороны, в этом возможно "усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами". "Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника. А я обращаю внимание, что Польша является страной-союзником Германии. Такое поведение для меня шокирующее и поразительное", - подчеркнул Дуда.
Он обвинил ФРГ в том, что она хотела вести газовый бизнес с Россией, не оглядываясь на страны Центральной Европы. "Не для кого не секрет, что газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" - это были газопроводы, которые должны были реализовать немецко-российские интересы. Именно немецко-российские интересы. Никто не говорит, что это должно было быть какой-то энергетической безопасностью для Европы. Наоборот. Это должно было быть энергетической опасностью для Европы", - заявил Дуда.
По его мнению, интерес России заключался в том, "чтобы иметь как можно большую газовую гегемонию, как можно сильнее монополизировать европейский рынок поставками из российских скважин, реализованными "Газпромом", а немцы потирали руки". Потому что, добавил он, все газопроводы, минуя Центральную Европу, шли бы напрямую из России в ФРГ, а значит, что руку на спусковом крючке держали бы немцы. "Это был бы общий немецко-российский интерес во вред Центральной Европе", - сказал он.
Взрывы на российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что разрушения беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", однако ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
ЭнергетикаСеверные потокитеракт на "Северных потоках"ПОЛЬШАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала