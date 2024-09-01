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На Московском НПЗ локализовали возгорание

На Московском НПЗ локализовали возгорание - 01.09.2024, ПРАЙМ

На Московском НПЗ локализовали возгорание

Как передает столичный главк МЧС, пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. На текущий момент угрозы для людей и работы предприятия | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T11:24+0300

2024-09-01T11:24+0300

2024-09-01T11:31+0300

происшествия

московский нпз

пожар

локализация

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Как передает столичный главк МЧС, пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. На текущий момент угрозы для людей и работы предприятия нет.Отмечается, что московские пожарники пресекли распространение огня и оперативно локализовали возгорание. "Обстановка на месте спокойная. Открытого горения нет", - указывается в сообщении.При этом в главке МЧС предупредили, что другая информация о происшествии, распространяемая в прессе , не соответствует действительности".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московский нпз, пожар, локализация