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На Московском НПЗ локализовали возгорание
На Московском НПЗ локализовали возгорание - 01.09.2024, ПРАЙМ
На Московском НПЗ локализовали возгорание
Как передает столичный главк МЧС, пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. На текущий момент угрозы для людей и работы предприятия | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T11:24+0300
2024-09-01T11:24+0300
2024-09-01T11:31+0300
происшествия
московский нпз
пожар
локализация
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Как передает столичный главк МЧС, пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. На текущий момент угрозы для людей и работы предприятия нет.Отмечается, что московские пожарники пресекли распространение огня и оперативно локализовали возгорание. "Обстановка на месте спокойная. Открытого горения нет", - указывается в сообщении.При этом в главке МЧС предупредили, что другая информация о происшествии, распространяемая в прессе , не соответствует действительности".
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московский нпз, пожар, локализация
Происшествия, Московский НПЗ, пожар, локализация
На Московском НПЗ локализовали возгорание
На Московском НПЗ локализовали возгорание, угрозы для людей и работы завода нет
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Как передает столичный главк МЧС, пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. На текущий момент угрозы для людей и работы предприятия нет.
Отмечается, что московские пожарники пресекли распространение огня и оперативно локализовали возгорание.
"Обстановка на месте спокойная. Открытого горения нет", - указывается в сообщении.
В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ
При этом в главке МЧС предупредили, что другая информация о происшествии, распространяемая в прессе , не соответствует действительности".