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Осень и рубль: все уже понятно, грустно и тревожно

Осень и рубль: все уже понятно, грустно и тревожно - 01.09.2024, ПРАЙМ

Осень и рубль: все уже понятно, грустно и тревожно

Российская валюта на исходе лета сумела на время приостановить наступление курса доллара и перевести их "валютный раунд" в боковой коридор, без явного тренда и... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T09:57+0300

2024-09-01T09:57+0300

2024-09-01T09:57+0300

мнения аналитиков

экономика

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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Российская валюта на исходе лета сумела на время приостановить наступление курса доллара и перевести их "валютный раунд" в боковой коридор, без явного тренда и победителя. В пятницу, 30 августа, пара доллар/рубль начала торговый день со снижения - опустившись сразу почти на 1,4%, до 90,57 руб., евро/рубль упала еще сильнее - на 1,6%, до 99,78 руб., юань против рубль оказался самым стойким, потеряв лишь менее одного процента, сейчас курс азиатской валюты составляет 12,05 руб. Стоит отдельно отметить, что укрепление рубля произошло уже после завершения налогового периода, когда целковый должен был утратить поддержку от спроса на рублевую ликвидность. Да, пока это движение протекает в рамках технической коррекции после заметного укрепления прошлой недели и может скоро закончиться. Если же рассматривать позиции национальной валюты против бивалютной корзины, то трудно не заметить, что рубль укрепился к евро сильнее, чем к доллару из-за ослабления европейской валюты на международных рынках, в следствии резкого снижения потребительских цен в ЕС в четверг и потенциально более активное снижение процентной ставки европейским банковским регулятором.Цены на нефть пока продолжают находиться под давлением, что также может оказать негативное влияние на рубль на следующей неделе. Баррель Brent с открытия торгов в прошлую пятницу уже подешевел на 2,53%, до $77,39. Это происходило на фоне опасений относительно замедления экономического роста в Китае, крупнейшем импортере нефти. Также в минус котировкам "черного золота" оказалась статистика Минэнерго США. Согласно его данным, запасы нефти в стране сократились на 0,846 млн баррелей, что значительно меньше прогнозируемого снижения на 3 млн баррелей. При росте напряженности на Ближнем Востоке в начале осени нефть может восстановить позиции до $82,70 за баррель Brent.Говоря о перспективах рубля в начале осени, стоит обратиться к техническому анализу. Начнем с доллар/рубля. Сейчас ключевым уровнем раздела покупок-продаж является отметка 86,3 руб. Пока доллар находится выше нее, для него сохраняется возможность закрыть цели на рост на отметке 94,9 руб. По евро ориентирами потенциального роста к рублю выступают отметки 107,8 руб. и 111,5 руб. Юань же может "прицеливаться" на уровни 13,7 руб. и 14,9 руб.

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2024

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Олег Калманович https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Калманович https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg

мнения аналитиков