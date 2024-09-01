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Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка
Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка - 01.09.2024, ПРАЙМ
Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка
Разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником на поле боя, особенно против сил НАТО, его отсутствие в | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T16:22+0300
2024-09-01T16:22+0300
2024-09-01T16:22+0300
вооружения
танки
россия
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником на поле боя, особенно против сил НАТО, его отсутствие в итоге пошло на пользу как США, так и их союзникам: в противном случае они бы столкнулись с серьезными неприятностями. пишет американское издание The National Interest.Т-95 разрабатывался как "супертанк" для противостояния НАТО. Он имел мощную 152-мм пушку, дистанционно управляемую башню, современную броню и функцию автоматического заряжания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрограмма разработки Т-95 началась в 1988 году, но получила развитие только спустя несколько лет. Танк должен был стать ответом на устаревание советских танков Т-72 и Т-80, разрабатывать его должны были в том числе с учетом опыта боевых действий в Чечне.В 2001 году первоначальная программа создания танка нового поколения под названием "Черный орел" была свернута, и новый хозяин активов фирмы-разработчика "Уралвагонзавод" начал работу над "Объектом 195".Несмотря на передовые характеристики, Т-95 не был запущен в серийное производство из-за высокой стоимости и сложности. Он в итоге так и не оказал значительного влияния на тактику российских бронетанковых войск, но мог бы представлять угрозу для НАТО и Украины, отмечает издание. Ряд его передовых особенностей позднее вошел в состав конструкции Т-14 “Армата”.Отсутствие Т-95 в серийном производстве оказалось к лучшему для США и их союзников, так как танк мог бы стать серьезным противником. В случае развертывания Т-95 вдоль украинских границ он бы превзошел украинскую бронетехнику, считает автор. Т-64, лучший танк Украины до начала конфликта, не смог бы противостоять современному Т-95.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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танки, россия
Вооружения, Танки, РОССИЯ
Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка
TNI: российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником НАТО на поле боя
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ.
Разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником на поле боя, особенно против сил НАТО, его отсутствие в итоге пошло на пользу как США, так и их союзникам: в противном случае они бы столкнулись с серьезными неприятностями. пишет американское издание The National Interest
.
Т-95 разрабатывался как "супертанк" для противостояния НАТО. Он имел мощную 152-мм пушку, дистанционно управляемую башню, современную броню и функцию автоматического заряжания.
Программа разработки Т-95 началась в 1988 году, но получила развитие только спустя несколько лет. Танк должен был стать ответом на устаревание советских танков Т-72 и Т-80, разрабатывать его должны были в том числе с учетом опыта боевых действий в Чечне.
В 2001 году первоначальная программа создания танка нового поколения под названием "Черный орел" была свернута, и новый хозяин активов фирмы-разработчика "Уралвагонзавод" начал работу над "Объектом 195".
Несмотря на передовые характеристики, Т-95 не был запущен в серийное производство из-за высокой стоимости и сложности. Он в итоге так и не оказал значительного влияния на тактику российских бронетанковых войск, но мог бы представлять угрозу для НАТО и Украины, отмечает издание. Ряд его передовых особенностей позднее вошел в состав конструкции Т-14 “Армата”.
Отсутствие Т-95 в серийном производстве оказалось к лучшему для США и их союзников, так как танк мог бы стать серьезным противником. В случае развертывания Т-95 вдоль украинских границ он бы превзошел украинскую бронетехнику, считает автор. Т-64, лучший танк Украины до начала конфликта, не смог бы противостоять современному Т-95.