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Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка

Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка - 01.09.2024, ПРАЙМ

Без шансов в бою. В США испугались так и не созданного в России танка

Разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником на поле боя, особенно против сил НАТО, его отсутствие в | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T16:22+0300

2024-09-01T16:22+0300

2024-09-01T16:22+0300

вооружения

танки

россия

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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником на поле боя, особенно против сил НАТО, его отсутствие в итоге пошло на пользу как США, так и их союзникам: в противном случае они бы столкнулись с серьезными неприятностями. пишет американское издание The National Interest.Т-95 разрабатывался как "супертанк" для противостояния НАТО. Он имел мощную 152-мм пушку, дистанционно управляемую башню, современную броню и функцию автоматического заряжания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрограмма разработки Т-95 началась в 1988 году, но получила развитие только спустя несколько лет. Танк должен был стать ответом на устаревание советских танков Т-72 и Т-80, разрабатывать его должны были в том числе с учетом опыта боевых действий в Чечне.В 2001 году первоначальная программа создания танка нового поколения под названием "Черный орел" была свернута, и новый хозяин активов фирмы-разработчика "Уралвагонзавод" начал работу над "Объектом 195".Несмотря на передовые характеристики, Т-95 не был запущен в серийное производство из-за высокой стоимости и сложности. Он в итоге так и не оказал значительного влияния на тактику российских бронетанковых войск, но мог бы представлять угрозу для НАТО и Украины, отмечает издание. Ряд его передовых особенностей позднее вошел в состав конструкции Т-14 “Армата”.Отсутствие Т-95 в серийном производстве оказалось к лучшему для США и их союзников, так как танк мог бы стать серьезным противником. В случае развертывания Т-95 вдоль украинских границ он бы превзошел украинскую бронетехнику, считает автор. Т-64, лучший танк Украины до начала конфликта, не смог бы противостоять современному Т-95.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки, россия