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Вагенкнехт исключила возможность коалиции с АдГ в Тюрингии

Вагенкнехт исключила возможность коалиции с АдГ в Тюрингии - 01.09.2024, ПРАЙМ

Вагенкнехт исключила возможность коалиции с АдГ в Тюрингии

Сара Вагенкнехт, глава недавно образованной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), исключила возможность образования коалиции в... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T21:34+0300

2024-09-01T21:34+0300

2024-09-01T21:34+0300

германия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сара Вагенкнехт, глава недавно образованной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), исключила возможность образования коалиции в Тюрингии с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выразила надежду на сотрудничество с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и социал-демократами (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно опросу на выходе с участков, ССВ занимает третье место в обеих землях, уступая АдГ и ХДС. "Мы всегда говорили, что не можем сотрудничать с (главой АдГ в Тюрингии Бьорном - ред.) Хёке. Хёке представляет этническое мировоззрение, что крайне далеко от нас", - сказала Вагенкнехт в эфире телеканала ARD. "Мы очень надеемся, что в конце концов мы сможем получить хорошее правительство с ХДС", - сказала Вагенкнехт, допустив также сотрудничество с СДПГ. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа ХДС с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.

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германия

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германия, сара вагенкнехт