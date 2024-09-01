https://1prime.ru/20240901/vertolet-851255925.html

В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси

В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси - 01.09.2024, ПРАЙМ

В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая главным образом вследствие сложных климатических условий, сообщается в итоговом отчете... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T17:42+0300

2024-09-01T17:42+0300

2024-09-01T17:42+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

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ТЕГЕРАН, 1 сен - ПРАЙМ. Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая главным образом вследствие сложных климатических условий, сообщается в итоговом отчете генштаба вооруженных сил исламской республики. "Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - говорится в документе.Вертолет, на борту которго были Раиси, а также глава МИД Амир Абдоллахиана и другие официальные лица, упал 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Все находившиеся на борту погибли. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Для расследования авиакатастрофы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию.

https://1prime.ru/20240821/krushenie-851049489.html

иран

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иран, ибрахим раиси