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В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси - 01.09.2024, ПРАЙМ
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В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси
В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси - 01.09.2024, ПРАЙМ
В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая главным образом вследствие сложных климатических условий, сообщается в итоговом отчете... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T17:42+0300
2024-09-01T17:42+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 1 сен - ПРАЙМ. Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая главным образом вследствие сложных климатических условий, сообщается в итоговом отчете генштаба вооруженных сил исламской республики. "Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - говорится в документе.Вертолет, на борту которго были Раиси, а также глава МИД Амир Абдоллахиана и другие официальные лица, упал 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Все находившиеся на борту погибли. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Для расследования авиакатастрофы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию.
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иран, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси
17:42 01.09.2024
 
В Иране назвали причины крушения вертолета Раиси

ВС Ирана: главной причиной крушения вертолета Раиси стали сложные климатические условия

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТЕГЕРАН, 1 сен - ПРАЙМ. Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая главным образом вследствие сложных климатических условий, сообщается в итоговом отчете генштаба вооруженных сил исламской республики.
"Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - говорится в документе.
Вертолет, на борту которго были Раиси, а также глава МИД Амир Абдоллахиана и другие официальные лица, упал 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Все находившиеся на борту погибли. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Для расследования авиакатастрофы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси
21 августа, 23:12
 
ПроисшествияИРАНИбрахим Раиси
 
 
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