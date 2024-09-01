https://1prime.ru/20240901/vsm-851256041.html

Савельев рассказал о ходе реализации проекта ВСМ Москва-Петербург

Савельев рассказал о ходе реализации проекта ВСМ Москва-Петербург - 01.09.2024, ПРАЙМ

Савельев рассказал о ходе реализации проекта ВСМ Москва-Петербург

Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T17:45+0300

2024-09-01T17:45+0300

2024-09-01T17:45+0300

экономика

транспорт

железная дорога

всм москва — санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/51/829455171_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_80d237a1814d24ba0c0b07cb72813b41.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. Реализация проекта создания Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. "Мы сейчас проводили координационный совет. У нас много актуальных вопросов, которые требуют решения. И мы сегодня нашли совместные подходы... Хочу отметить, что проект Высокоскоростная магистраль, в котором задействован и город Санкт-Петербург, и Ленинградская область, это мегапроект, который является для нас одним из основных проектов сегодня в стране. Он полностью поддержан президентом России Владимиром Путиным. И я хочу сказать с удовлетворением, что пока все идет в графике. Я надеюсь, что мы с успехом также реализуем этот проект", - сказал он журналистам после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.

https://1prime.ru/20240821/vsm-851039787.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, железная дорога, всм москва — санкт-петербург