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Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области - 01.09.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области
Правительство России на заседании одобрило выделение средств жителям Курской области в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за атак ВСУ,... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:25+0300
2024-09-01T13:26+0300
экономика
правительство рф
выплаты
курская область
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании одобрило выделение средств жителям Курской области в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за атак ВСУ, сообщается на сайте кабмина. Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области. "Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1571355 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, в том числе до 713205 тыс. рублей – на оказание гражданам единовременной материальной помощи и до 858150 тысяч рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости" - сообщается на сайте кабмина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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правительство рф, выплаты, курская область
Экономика, Правительство РФ, выплаты, Курская область
13:25 01.09.2024 (обновлено: 13:26 01.09.2024)
 
Правительство одобрило выделение средств жителям Курской области

Кабмин одобрил выделение средств жителям Курской области, лишившимся имущества

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области
Раздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании одобрило выделение средств жителям Курской области в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за атак ВСУ, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин на заседании 29 августа рассмотрел вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области.
"Решение Правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 1571355 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, в том числе до 713205 тыс. рублей – на оказание гражданам единовременной материальной помощи и до 858150 тысяч рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости" - сообщается на сайте кабмина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Кабмин выделит 15,5 миллиарда рублей Курской области
29 августа, 16:17
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
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