https://1prime.ru/20240901/zabastovka-851257452.html
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников - 01.09.2024, ПРАЙМ
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников
Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T21:44+0300
2024-09-01T21:44+0300
2024-09-01T21:44+0300
израиль
забастовка
газа
заложники
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки.Стачка состоится в понедельник, 2 сентября. Она пройдет в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве шестерых похищенных израильтян в секторе Газа. "После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике", - указывается в заявлении."Завтра, начиная с 06.00 утра (время совпадает с мск), израильская экономика остановится", - подчеркивается в документе. В частности, начиная с 08.00 утра главная воздушная гавань страны аэропорт имени Бен-Гуриона прекратит обслуживание приема и отправления авиарейсов. О продолжительности всеобщей забастовки в Гистадруте не сообщили.
https://1prime.ru/20240802/torgovlya-850635191.html
израиль
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, забастовка, газа, заложники
ИЗРАИЛЬ, забастовка, Газа, заложники
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников
Федерация труда Израиля объявила всеобщую забастовку 2 сентября из-за убийства заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки.
Стачка состоится в понедельник, 2 сентября. Она пройдет в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве шестерых похищенных израильтян в секторе Газа.
"После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике", - указывается в заявлении.
Торговля Турции и Израиля в июне впервые упала до нулевых значений
"Завтра, начиная с 06.00 утра (время совпадает с мск), израильская экономика остановится", - подчеркивается в документе.
В частности, начиная с 08.00 утра главная воздушная гавань страны аэропорт имени Бен-Гуриона прекратит обслуживание приема и отправления авиарейсов.
О продолжительности всеобщей забастовки в Гистадруте не сообщили.