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В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников - 01.09.2024, ПРАЙМ
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В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников - 01.09.2024, ПРАЙМ
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников
Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T21:44+0300
2024-09-01T21:44+0300
израиль
забастовка
газа
заложники
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки.Стачка состоится в понедельник, 2 сентября. Она пройдет в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве шестерых похищенных израильтян в секторе Газа. "После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике", - указывается в заявлении."Завтра, начиная с 06.00 утра (время совпадает с мск), израильская экономика остановится", - подчеркивается в документе. В частности, начиная с 08.00 утра главная воздушная гавань страны аэропорт имени Бен-Гуриона прекратит обслуживание приема и отправления авиарейсов. О продолжительности всеобщей забастовки в Гистадруте не сообщили.
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израиль
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израиль, забастовка, газа, заложники
ИЗРАИЛЬ, забастовка, Газа, заложники
21:44 01.09.2024
 
В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников

Федерация труда Израиля объявила всеобщую забастовку 2 сентября из-за убийства заложников

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки.
Стачка состоится в понедельник, 2 сентября. Она пройдет в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве шестерых похищенных израильтян в секторе Газа.
"После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике", - указывается в заявлении.
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"Завтра, начиная с 06.00 утра (время совпадает с мск), израильская экономика остановится", - подчеркивается в документе.
В частности, начиная с 08.00 утра главная воздушная гавань страны аэропорт имени Бен-Гуриона прекратит обслуживание приема и отправления авиарейсов.
О продолжительности всеобщей забастовки в Гистадруте не сообщили.
 
ИЗРАИЛЬзабастовкаГазазаложники
 
 
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