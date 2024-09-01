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В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников

В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников - 01.09.2024, ПРАЙМ

В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за убийства заложников

Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T21:44+0300

2024-09-01T21:44+0300

2024-09-01T21:44+0300

израиль

забастовка

газа

заложники

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки.Стачка состоится в понедельник, 2 сентября. Она пройдет в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве шестерых похищенных израильтян в секторе Газа. "После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике", - указывается в заявлении."Завтра, начиная с 06.00 утра (время совпадает с мск), израильская экономика остановится", - подчеркивается в документе. В частности, начиная с 08.00 утра главная воздушная гавань страны аэропорт имени Бен-Гуриона прекратит обслуживание приема и отправления авиарейсов. О продолжительности всеобщей забастовки в Гистадруте не сообщили.

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израиль

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израиль, забастовка, газа, заложники