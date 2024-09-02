https://1prime.ru/20240902/kiberbezopasnost-851224181.html

Раскрыт неожиданный риск личной переписки с рабочего устройства

Раскрыт неожиданный риск личной переписки с рабочего устройства - 02.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыт неожиданный риск личной переписки с рабочего устройства

Многие ведут личную переписку с рабочего компьютера, поскольку служебные системы обычно хорошо защищены. Но даже если вы уверены в сохранности тайны переписки,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T03:03+0300

2024-09-02T03:03+0300

2024-09-02T03:03+0300

кибератаки

кибермошенники

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Многие ведут личную переписку с рабочего компьютера, поскольку служебные системы обычно хорошо защищены. Но даже если вы уверены в сохранности тайны переписки, есть другая опасность, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности IT-интегратора "Первый Бит" Андрей Макаркин.Кибермошенники все чаще рассылают фишинговые письма на рабочие адреса. Пользуясь тем, что пользователи в этом случае менее бдительны, они маскируются под легитимное лицо или организацию. "В итоге получают получая прямой доступ к личным данным своих жертв – логинам и паролям, совершая хищение денежных средств", - пояснил он.Иногда преступники маскируют своё фишинговое послание под ответ на якобы ранее отправленное ими служебное письмо и просят срочно переслать этот ответ настоящей жертве, пользуясь взаимным доверием сотрудников.Такую схему использовала группировка Hive0117, уже замеченная за фишингом. К своим письмам её участники прикладывают защищённый паролем архив с трояном DarkWatchman. С помощью этого вредоносного ПО можно подключиться к компьютеру, загрузить на него иные программы, собрать данные о компании и продвинуться далее по сети.По мнению эксперта, базовыми мерами кибербезопасности являются регулярное обновление программного обеспечения, установка антивирусных программ, спам-фильтров и брандмауэров, а также осторожность в обращении с электронной почтой и сомнительными веб-сайтами."Для того, чтобы избежать неприятностей и встреч с киберпреступниками, важно проводить обучение сотрудников компаний и частных лиц основам кибербезопасности", - резюмировал Макаркин.

https://1prime.ru/20240719/birzha-850280367.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кибератаки, кибермошенники