https://1prime.ru/20240902/neft-851259366.html

Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+

Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+ - 02.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+

Увеличение добычи ОПЕК+ с октября выглядит реалистичным сценарием, несмотря на неопределенность на рынке, но наиболее вероятно, что реакцией рынка станет... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T06:39+0300

2024-09-02T06:39+0300

2024-09-02T06:41+0300

экономика

опек

добыча

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa1949861ba679897a11f434fd56b415.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Увеличение добычи ОПЕК+ с октября выглядит реалистичным сценарием, несмотря на неопределенность на рынке, но наиболее вероятно, что реакцией рынка станет "спекулятивное" временное снижение мировых цен на нефть на 5-10%, прокомментировал РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Эксперт отметил, что, учитывая постепенный характер наращивания добычи и ближайшие перспективы баланса мирового рынка жидких углеводородов, решение ОПЕК+ увеличить добычу не окажет сильного эффекта на котировки, поскольку к формированию существенного избытка предложения оно не приведет даже на краткосрочном горизонте. "Наиболее вероятным сценарием в связи с этим представляется небольшая "спекулятивная" коррекция рынка и снижение котировок в пределах 5-10% от текущего уровня с дальнейшим их восстановлением", - заключил Тимонин. "Против постепенного наращивания объемов добычи говорят ожидаемое замедление динамики роста мировой экономики и, соответственно, спроса, а также стремление удержать цены на высоком уровне; в его пользу - нежелание стран-участниц соглашения терять долю рынка. Исходя из текущего и ожидаемого на ближайшее будущее состояния мирового рынка, постепенное наращивание добычи ОПЕК+ все же представляется более реалистичным сценарием", - также сказал эксперт. Он отметил, что несмотря на консервативные ожидания в отношении глобального ВВП, мировое потребление жидких углеводородов в 2025 году, вероятно, все же продемонстрирует рост примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. "Этого, с учетом ограниченного потенциала дальнейшего увеличения предложения со стороны стран, не входящих в соглашение, будет достаточно для того, чтобы "поглотить" плановые объемы прироста государств ОПЕК+ без драматичного эффекта на цены", - заключил Тимонин. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.

https://1prime.ru/20240901/opek-851252899.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, добыча, цены