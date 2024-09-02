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Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+ - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/neft-851259366.html
Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+
Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+ - 02.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+
Увеличение добычи ОПЕК+ с октября выглядит реалистичным сценарием, несмотря на неопределенность на рынке, но наиболее вероятно, что реакцией рынка станет... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T06:39+0300
2024-09-02T06:41+0300
экономика
опек
добыча
цены
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Увеличение добычи ОПЕК+ с октября выглядит реалистичным сценарием, несмотря на неопределенность на рынке, но наиболее вероятно, что реакцией рынка станет "спекулятивное" временное снижение мировых цен на нефть на 5-10%, прокомментировал РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Эксперт отметил, что, учитывая постепенный характер наращивания добычи и ближайшие перспективы баланса мирового рынка жидких углеводородов, решение ОПЕК+ увеличить добычу не окажет сильного эффекта на котировки, поскольку к формированию существенного избытка предложения оно не приведет даже на краткосрочном горизонте. "Наиболее вероятным сценарием в связи с этим представляется небольшая "спекулятивная" коррекция рынка и снижение котировок в пределах 5-10% от текущего уровня с дальнейшим их восстановлением", - заключил Тимонин. "Против постепенного наращивания объемов добычи говорят ожидаемое замедление динамики роста мировой экономики и, соответственно, спроса, а также стремление удержать цены на высоком уровне; в его пользу - нежелание стран-участниц соглашения терять долю рынка. Исходя из текущего и ожидаемого на ближайшее будущее состояния мирового рынка, постепенное наращивание добычи ОПЕК+ все же представляется более реалистичным сценарием", - также сказал эксперт. Он отметил, что несмотря на консервативные ожидания в отношении глобального ВВП, мировое потребление жидких углеводородов в 2025 году, вероятно, все же продемонстрирует рост примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. "Этого, с учетом ограниченного потенциала дальнейшего увеличения предложения со стороны стран, не входящих в соглашение, будет достаточно для того, чтобы "поглотить" плановые объемы прироста государств ОПЕК+ без драматичного эффекта на цены", - заключил Тимонин. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
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опек, добыча, цены
Экономика, ОПЕК, добыча, цены
06:39 02.09.2024 (обновлено: 06:41 02.09.2024)
 
Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+

Эксперт: рост добычи ОПЕК+ с октября может ненадолго снизить цены нефти на 5-10%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Здание ОПЕК в Вене
 Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Увеличение добычи ОПЕК+ с октября выглядит реалистичным сценарием, несмотря на неопределенность на рынке, но наиболее вероятно, что реакцией рынка станет "спекулятивное" временное снижение мировых цен на нефть на 5-10%, прокомментировал РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
Эксперт отметил, что, учитывая постепенный характер наращивания добычи и ближайшие перспективы баланса мирового рынка жидких углеводородов, решение ОПЕК+ увеличить добычу не окажет сильного эффекта на котировки, поскольку к формированию существенного избытка предложения оно не приведет даже на краткосрочном горизонте.
"Наиболее вероятным сценарием в связи с этим представляется небольшая "спекулятивная" коррекция рынка и снижение котировок в пределах 5-10% от текущего уровня с дальнейшим их восстановлением", - заключил Тимонин.
"Против постепенного наращивания объемов добычи говорят ожидаемое замедление динамики роста мировой экономики и, соответственно, спроса, а также стремление удержать цены на высоком уровне; в его пользу - нежелание стран-участниц соглашения терять долю рынка. Исходя из текущего и ожидаемого на ближайшее будущее состояния мирового рынка, постепенное наращивание добычи ОПЕК+ все же представляется более реалистичным сценарием", - также сказал эксперт.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
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Он отметил, что несмотря на консервативные ожидания в отношении глобального ВВП, мировое потребление жидких углеводородов в 2025 году, вероятно, все же продемонстрирует рост примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. "Этого, с учетом ограниченного потенциала дальнейшего увеличения предложения со стороны стран, не входящих в соглашение, будет достаточно для того, чтобы "поглотить" плановые объемы прироста государств ОПЕК+ без драматичного эффекта на цены", - заключил Тимонин.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
 
ЭкономикаОПЕКдобычацены
 
 
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