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Экономика вздрогнет: ставки идут ва-банк, рынок замер

Экономика вздрогнет: ставки идут ва-банк, рынок замер - 02.09.2024, ПРАЙМ

Экономика вздрогнет: ставки идут ва-банк, рынок замер

Банк России представил проект "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". В нем... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:00+0300

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2024-09-02T08:00+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России представил проект "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". В нем рассматривается несколько возможных прогнозных сценариев: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В базовом сценарии предполагается плавное изменение макроэкономических показателей по запланированной регулятором траектории.По прогнозу Банка России, в этом случае в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9–17,4% годовых, в 2025 году — 14,0–16,0% годовых, в 2026 году — 10,0–11,0% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5–8,5% годовых. При этом не исключено корректирующее повышение ставки, исходя из поступающих актуальных данных. И совет директоров Банка России будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.Как ранее заявлял Банк России, российская экономика находится в перегретом состоянии и цель состоит в том, чтобы ее охладить. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Высокая ставка должна снижать потребительскую активность за счет снижения кредитования физических лиц и перехода их к сберегательной модели поведения. Сокращение корпоративного кредитования должно снизить инвестиционную активность предприятий при ограниченных ресурсах — трудовых, технологических и т. д.Из-за достаточно большого количества льготных программ кредитования высокая ставка не работает в полной мере. Кроме того, начинают проявляться и негативные факторы — те, кто имеют возможность занять "дешевые" деньги, стремятся воспользоваться этим по максимуму. И Банк России видит эти тенденции. С 1 июля была существенно сокращена программа льготного ипотечного кредитования. В последние дни активно обсуждается сокращение корпоративного льготного кредитования.Отмена льготных корпоративных программ может отразиться на сельскохозяйственном секторе. Повышение ставки до 20% будет чувствительным не для конкретных секторов, а для компаний с высокой долговой нагрузкой. Стоимость обслуживания долга уже сегодня у некоторых компаний съедает большую часть прибыли.При повышении ключевой ставки растет и стоимость фондирования банков. Они вынуждены повышать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Повышение ставки до 20% сделает рыночную ипотеку еще менее доступной. При этом 2-процентное повышение не сильно отразится на потребительском кредитовании, в котором сегодня и так очень высокие ставки. Также большую долю сегмента занимают кредитные карты с льготным периодом.Повышение ставки негативно отражается как на рынке облигаций, так и на рынке акций. На рынке облигаций растет норма доходности, из-за этого снижаются цены на бумаги. Но выросшая доходность делает их более привлекательными, чем акции. Происходит переток денег с одного рынка на другой, который оказывает давление на котировки акций. Кроме того, из-за роста стоимости обслуживания долга у компаний снижается чистая прибыль, что также сказывается на котировках. Таким образом, при повышении ставки можно ожидать дополнительное давление на фондовый рынок.Автор - Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции

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Андрей Ванин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851227168_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4409da2f7df15c73101576c123f2b4c4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Ванин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851227168_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4409da2f7df15c73101576c123f2b4c4.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии