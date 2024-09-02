Экономика вздрогнет: ставки идут ва-банк, рынок замер

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России представил проект "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". В нем рассматривается несколько возможных прогнозных сценариев: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В базовом сценарии предполагается плавное изменение макроэкономических показателей по запланированной регулятором траектории.По прогнозу Банка России, в этом случае в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9–17,4% годовых, в 2025 году — 14,0–16,0% годовых, в 2026 году — 10,0–11,0% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5–8,5% годовых. При этом не исключено корректирующее повышение ставки, исходя из поступающих актуальных данных. И совет директоров Банка России будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.Как ранее заявлял Банк России, российская экономика находится в перегретом состоянии и цель состоит в том, чтобы ее охладить. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Высокая ставка должна снижать потребительскую активность за счет снижения кредитования физических лиц и перехода их к сберегательной модели поведения. Сокращение корпоративного кредитования должно снизить инвестиционную активность предприятий при ограниченных ресурсах — трудовых, технологических и т. д.Из-за достаточно большого количества льготных программ кредитования высокая ставка не работает в полной мере. Кроме того, начинают проявляться и негативные факторы — те, кто имеют возможность занять "дешевые" деньги, стремятся воспользоваться этим по максимуму. И Банк России видит эти тенденции. С 1 июля была существенно сокращена программа льготного ипотечного кредитования. В последние дни активно обсуждается сокращение корпоративного льготного кредитования.Отмена льготных корпоративных программ может отразиться на сельскохозяйственном секторе. Повышение ставки до 20% будет чувствительным не для конкретных секторов, а для компаний с высокой долговой нагрузкой. Стоимость обслуживания долга уже сегодня у некоторых компаний съедает большую часть прибыли.При повышении ключевой ставки растет и стоимость фондирования банков. Они вынуждены повышать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Повышение ставки до 20% сделает рыночную ипотеку еще менее доступной. При этом 2-процентное повышение не сильно отразится на потребительском кредитовании, в котором сегодня и так очень высокие ставки. Также большую долю сегмента занимают кредитные карты с льготным периодом.Повышение ставки негативно отражается как на рынке облигаций, так и на рынке акций. На рынке облигаций растет норма доходности, из-за этого снижаются цены на бумаги. Но выросшая доходность делает их более привлекательными, чем акции. Происходит переток денег с одного рынка на другой, который оказывает давление на котировки акций. Кроме того, из-за роста стоимости обслуживания долга у компаний снижается чистая прибыль, что также сказывается на котировках. Таким образом, при повышении ставки можно ожидать дополнительное давление на фондовый рынок.Автор - Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России представил проект "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". В нем рассматривается несколько возможных прогнозных сценариев: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В базовом сценарии предполагается плавное изменение макроэкономических показателей по запланированной регулятором траектории.
По прогнозу Банка России, в этом случае в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9–17,4% годовых, в 2025 году — 14,0–16,0% годовых, в 2026 году — 10,0–11,0% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5–8,5% годовых. При этом не исключено корректирующее повышение ставки, исходя из поступающих актуальных данных. И совет директоров Банка России будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Как ранее заявлял Банк России, российская экономика находится в перегретом состоянии и цель состоит в том, чтобы ее охладить. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Высокая ставка должна снижать потребительскую активность за счет снижения кредитования физических лиц и перехода их к сберегательной модели поведения. Сокращение корпоративного кредитования должно снизить инвестиционную активность предприятий при ограниченных ресурсах — трудовых, технологических и т. д.
Из-за достаточно большого количества льготных программ кредитования высокая ставка не работает в полной мере. Кроме того, начинают проявляться и негативные факторы — те, кто имеют возможность занять "дешевые" деньги, стремятся воспользоваться этим по максимуму. И Банк России видит эти тенденции. С 1 июля была существенно сокращена программа льготного ипотечного кредитования. В последние дни активно обсуждается сокращение корпоративного льготного кредитования.
Отмена льготных корпоративных программ может отразиться на сельскохозяйственном секторе. Повышение ставки до 20% будет чувствительным не для конкретных секторов, а для компаний с высокой долговой нагрузкой. Стоимость обслуживания долга уже сегодня у некоторых компаний съедает большую часть прибыли.
При повышении ключевой ставки растет и стоимость фондирования банков. Они вынуждены повышать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Повышение ставки до 20% сделает рыночную ипотеку еще менее доступной. При этом 2-процентное повышение не сильно отразится на потребительском кредитовании, в котором сегодня и так очень высокие ставки. Также большую долю сегмента занимают кредитные карты с льготным периодом.
Повышение ставки негативно отражается как на рынке облигаций, так и на рынке акций. На рынке облигаций растет норма доходности, из-за этого снижаются цены на бумаги. Но выросшая доходность делает их более привлекательными, чем акции. Происходит переток денег с одного рынка на другой, который оказывает давление на котировки акций. Кроме того, из-за роста стоимости обслуживания долга у компаний снижается чистая прибыль, что также сказывается на котировках. Таким образом, при повышении ставки можно ожидать дополнительное давление на фондовый рынок.
Автор - Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции
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