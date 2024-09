https://1prime.ru/20240902/x5-851284628.html

X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок

2024-09-02T20:45+0300

экономика

x5 retail group

делистинг

гдр

лондонская фондовая биржа

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения компании. "X5 Retail Group N.V. объявляет о своем намерении направить запрос на отмену листинга глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке включенных в листинг ценных бумаг, который ведет управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, и прекращение допуска к торгам ГДР на основной рынок для ценных бумаг, котирующихся на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении. Компания также ожидает отмену листинга своих ГДР на Московской бирже. Данное решение было принято правлением компании в рамках продолжающихся мер после получения от The Bank of New York Mellon уведомления об отказе исполнять функции депозитария программы ГДР компании. После приостановки допуска со стороны LSE 3 марта 2022 года в течение примерно 30 месяцев публичный рынок ГДР не был активен. В связи с этим правление компании пришло к выводу, что делистинг не окажет существенного влияния на способность держателей ГДР торговать ими. Уточняется, что в соответствии с правилом листинга Великобритании компания обязана предоставить уведомление не менее чем за 20 рабочих дней до предполагаемой отмены листинга. Предполагается, что делистинг вступит в силу не ранее 1 октября 2024 года. Для осуществления делистинга не требуется одобрения акционеров. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала.

