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X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок - 02.09.2024, ПРАЙМ
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок
Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:45+0300
2024-09-02T20:45+0300
2024-09-02T20:45+0300
экономика
x5 retail group
делистинг
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лондонская фондовая биржа
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения компании. "X5 Retail Group N.V. объявляет о своем намерении направить запрос на отмену листинга глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке включенных в листинг ценных бумаг, который ведет управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, и прекращение допуска к торгам ГДР на основной рынок для ценных бумаг, котирующихся на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении. Компания также ожидает отмену листинга своих ГДР на Московской бирже. Данное решение было принято правлением компании в рамках продолжающихся мер после получения от The Bank of New York Mellon уведомления об отказе исполнять функции депозитария программы ГДР компании. После приостановки допуска со стороны LSE 3 марта 2022 года в течение примерно 30 месяцев публичный рынок ГДР не был активен. В связи с этим правление компании пришло к выводу, что делистинг не окажет существенного влияния на способность держателей ГДР торговать ими. Уточняется, что в соответствии с правилом листинга Великобритании компания обязана предоставить уведомление не менее чем за 20 рабочих дней до предполагаемой отмены листинга. Предполагается, что делистинг вступит в силу не ранее 1 октября 2024 года. Для осуществления делистинга не требуется одобрения акционеров. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала.
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x5 retail group, делистинг, гдр, лондонская фондовая биржа
Экономика, X5 Retail Group, делистинг, ГДР, Лондонская фондовая биржа
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок на LSE
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения компании.
"X5 Retail Group N.V. объявляет о своем намерении направить запрос на отмену листинга глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке включенных в листинг ценных бумаг, который ведет управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, и прекращение допуска к торгам ГДР на основной рынок для ценных бумаг, котирующихся на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении.
Компания также ожидает отмену листинга своих ГДР на Московской бирже. Данное решение было принято правлением компании в рамках продолжающихся мер после получения от The Bank of New York Mellon уведомления об отказе исполнять функции депозитария программы ГДР компании.
После приостановки допуска со стороны LSE 3 марта 2022 года в течение примерно 30 месяцев публичный рынок ГДР не был активен. В связи с этим правление компании пришло к выводу, что делистинг не окажет существенного влияния на способность держателей ГДР торговать ими.
Уточняется, что в соответствии с правилом листинга Великобритании компания обязана предоставить уведомление не менее чем за 20 рабочих дней до предполагаемой отмены листинга. Предполагается, что делистинг вступит в силу не ранее 1 октября 2024 года. Для осуществления делистинга не требуется одобрения акционеров.
Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала.
Fix Price прекратила листинг ГДР на основном рынке Лондонской биржи