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X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/x5-851284628.html
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок - 02.09.2024, ПРАЙМ
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок
Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:45+0300
2024-09-02T20:45+0300
экономика
x5 retail group
делистинг
гдр
лондонская фондовая биржа
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения компании. "X5 Retail Group N.V. объявляет о своем намерении направить запрос на отмену листинга глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке включенных в листинг ценных бумаг, который ведет управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, и прекращение допуска к торгам ГДР на основной рынок для ценных бумаг, котирующихся на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении. Компания также ожидает отмену листинга своих ГДР на Московской бирже. Данное решение было принято правлением компании в рамках продолжающихся мер после получения от The Bank of New York Mellon уведомления об отказе исполнять функции депозитария программы ГДР компании. После приостановки допуска со стороны LSE 3 марта 2022 года в течение примерно 30 месяцев публичный рынок ГДР не был активен. В связи с этим правление компании пришло к выводу, что делистинг не окажет существенного влияния на способность держателей ГДР торговать ими. Уточняется, что в соответствии с правилом листинга Великобритании компания обязана предоставить уведомление не менее чем за 20 рабочих дней до предполагаемой отмены листинга. Предполагается, что делистинг вступит в силу не ранее 1 октября 2024 года. Для осуществления делистинга не требуется одобрения акционеров. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала.
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x5 retail group, делистинг, гдр, лондонская фондовая биржа
Экономика, X5 Retail Group, делистинг, ГДР, Лондонская фондовая биржа
20:45 02.09.2024
 
X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок

X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг депозитарных расписок на LSE

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения компании.
"X5 Retail Group N.V. объявляет о своем намерении направить запрос на отмену листинга глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке включенных в листинг ценных бумаг, который ведет управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, и прекращение допуска к торгам ГДР на основной рынок для ценных бумаг, котирующихся на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении.
Компания также ожидает отмену листинга своих ГДР на Московской бирже. Данное решение было принято правлением компании в рамках продолжающихся мер после получения от The Bank of New York Mellon уведомления об отказе исполнять функции депозитария программы ГДР компании.
После приостановки допуска со стороны LSE 3 марта 2022 года в течение примерно 30 месяцев публичный рынок ГДР не был активен. В связи с этим правление компании пришло к выводу, что делистинг не окажет существенного влияния на способность держателей ГДР торговать ими.
Уточняется, что в соответствии с правилом листинга Великобритании компания обязана предоставить уведомление не менее чем за 20 рабочих дней до предполагаемой отмены листинга. Предполагается, что делистинг вступит в силу не ранее 1 октября 2024 года. Для осуществления делистинга не требуется одобрения акционеров.
Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала.
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ЭкономикаX5 Retail GroupделистингГДРЛондонская фондовая биржа
 
 
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