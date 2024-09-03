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Мосбиржа с 15 октября прекратит торги акциями Solidcore

Мосбиржа с 15 октября прекратит торги акциями Solidcore - 03.09.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа с 15 октября прекратит торги акциями Solidcore

Московская биржа прекратит торги акциями золотодобытчика Solidcore Resources (ранее - Polymetal Int) с 15 октября, сообщается на сайте биржи. | 03.09.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Московская биржа прекратит торги акциями золотодобытчика Solidcore Resources (ранее - Polymetal Int) с 15 октября, сообщается на сайте биржи. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 3 сентября 2024 приняты следующие решения:.. прекратить с 15 октября 2024 торги в ПАО "Московская биржа" ценными бумагами, указанными в пункте один", — говорится в сообщении. В первом пункте указываются ценные бумаги Solidcore. В конце июня Solidcore подала заявку на делистинг акций c Московской биржи. Позже биржа сообщила, что ограничивает расчеты с акциями компании 2 сентября, а с 26 сентября уже "не будет допустимых кодов расчетов". В компании заявили, что после проведения делистинга акции Solidcore Resources plc не будут доступны для организованных торгов на Московской бирже. Кроме того, из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, также не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. В марте золотодобывающая компания Polymetal International plc сообщила, что продала 100% акций своего российского подразделения — АО "Полиметалл" — компании "Мангазея Плюс" (структуре группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). В июне предприятие получило одобрение акционеров на смену названия на Solidcore Resources plc. Solidcore Resources — ведущий производитель золота в Казахстане, акции которого котируются на Международной бирже Астаны и Московской фондовой бирже. В портфеле Solidcore два добывающих золотых рудника — Кызыл и Варваринское.

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