https://1prime.ru/20240903/aviakompanii-851286856.html

Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки

Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки - 03.09.2024, ПРАЙМ

Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T05:24+0300

2024-09-03T05:24+0300

2024-09-03T05:24+0300

авиакомпании

коап рф

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.Статья, где упоминается такое правонарушение, появится в своде законов, отмечается в ответе сенатору Айрату Гибатдинову за подписью замглавы минтранса РФ Владимира Потешкина. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Гибатдинов обращался в Генеральную прокуратуру и Министерство транспорта с просьбой проверить инцидент с 89-летней пенсионеркой, которую не допускали на борт воздушного судна с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты. "В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", - говорится в ответе. Гибатдинов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений, касающихся провоза ручной клади, часто становится предметом общественных дискуссий. Он отметил, что это происходит из-за того, что сейчас в законодательстве РФ нет ответственности перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере. "Важный шаг - обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок. Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав", - отметил сенатор. Разработка изменений к новому КоАП осуществляется в России с 2019 года. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что сейчас проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования. Он подчеркнул, что это трудоемкий и длительный процесс. По словам министра, проекты закона затрагивают сферы деятельности большого количества госорганов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда получается прийти к общему мнению. Ряд нововведений, которые выработаны при подготовке проекта нового кодекса, уже нашли отражение в действующем законодательстве. Первый заместитель руководителя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова сообщала, что новый КоАП не предусматривает повышения штрафов для лиц, они останутся на прежнем уровне.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиакомпании, коап рф