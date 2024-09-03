Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/aviakompanii-851286856.html
Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки
Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки - 03.09.2024, ПРАЙМ
Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T05:24+0300
2024-09-03T05:24+0300
авиакомпании
коап рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_744635474970a6d29549db278f305173.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.Статья, где упоминается такое правонарушение, появится в своде законов, отмечается в ответе сенатору Айрату Гибатдинову за подписью замглавы минтранса РФ Владимира Потешкина. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Гибатдинов обращался в Генеральную прокуратуру и Министерство транспорта с просьбой проверить инцидент с 89-летней пенсионеркой, которую не допускали на борт воздушного судна с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты. "В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", - говорится в ответе. Гибатдинов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений, касающихся провоза ручной клади, часто становится предметом общественных дискуссий. Он отметил, что это происходит из-за того, что сейчас в законодательстве РФ нет ответственности перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере. "Важный шаг - обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок. Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав", - отметил сенатор. Разработка изменений к новому КоАП осуществляется в России с 2019 года. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что сейчас проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования. Он подчеркнул, что это трудоемкий и длительный процесс. По словам министра, проекты закона затрагивают сферы деятельности большого количества госорганов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда получается прийти к общему мнению. Ряд нововведений, которые выработаны при подготовке проекта нового кодекса, уже нашли отражение в действующем законодательстве. Первый заместитель руководителя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова сообщала, что новый КоАП не предусматривает повышения штрафов для лиц, они останутся на прежнем уровне.
https://1prime.ru/20240830/passazhiropotok-851237810.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_18c6f8cb34ac61031555783f3abdc9e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиакомпании, коап рф
авиакомпании, КоАП РФ
05:24 03.09.2024
 
Авиаперевозчиков будут наказывать за нарушения правил перевозки

Авиаперевозчиков начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ будут предусмотрены наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.
Статья, где упоминается такое правонарушение, появится в своде законов, отмечается в ответе сенатору Айрату Гибатдинову за подписью замглавы минтранса РФ Владимира Потешкина. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Гибатдинов обращался в Генеральную прокуратуру и Министерство транспорта с просьбой проверить инцидент с 89-летней пенсионеркой, которую не допускали на борт воздушного судна с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты.
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 8 месяцев превысил 63 млн человек
30 августа, 19:40
"В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", - говорится в ответе.
Гибатдинов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений, касающихся провоза ручной клади, часто становится предметом общественных дискуссий. Он отметил, что это происходит из-за того, что сейчас в законодательстве РФ нет ответственности перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере.
"Важный шаг - обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок. Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав", - отметил сенатор.
Разработка изменений к новому КоАП осуществляется в России с 2019 года. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что сейчас проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования. Он подчеркнул, что это трудоемкий и длительный процесс. По словам министра, проекты закона затрагивают сферы деятельности большого количества госорганов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда получается прийти к общему мнению. Ряд нововведений, которые выработаны при подготовке проекта нового кодекса, уже нашли отражение в действующем законодательстве. Первый заместитель руководителя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова сообщала, что новый КоАП не предусматривает повышения штрафов для лиц, они останутся на прежнем уровне.
 
авиакомпанииКоАП РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала