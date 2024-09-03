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Спрогнозирована динамика перевозок пассажиров авиакомпаниями в 2024 году - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Спрогнозирована динамика перевозок пассажиров авиакомпаниями в 2024 году
Спрогнозирована динамика перевозок пассажиров авиакомпаниями в 2024 году - 03.09.2024, ПРАЙМ
Спрогнозирована динамика перевозок пассажиров авиакомпаниями в 2024 году
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году, как ожидается, вырастет на 6% по отношению к показателям 2023 года и составит 112 миллионов пассажиров,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T05:27+0300
2024-09-03T05:27+0300
авиакомпании
транспорт
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году, как ожидается, вырастет на 6% по отношению к показателям 2023 года и составит 112 миллионов пассажиров, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "С учетом продолжающегося умеренного восстановительного роста пассажиропотока за счет увеличения налета и загрузки ВС (воздушных судов - ред.), а также расширения маршрутов, ожидается рост общего объема пассажиропотока на 6% по итогам года до 112 млн человек", - говорится в документе. Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7%. При этом в июле услугами российских авиакомпаний воспользовались 12,1 миллиона пассажиров, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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авиакомпании, транспорт
авиакомпании, Транспорт
05:27 03.09.2024
 
Спрогнозирована динамика перевозок пассажиров авиакомпаниями в 2024 году

ГТЛК: рост перевозок пассажиров авиакомпаниями России в 2024 году ожидается на 6%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году, как ожидается, вырастет на 6% по отношению к показателям 2023 года и составит 112 миллионов пассажиров, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"С учетом продолжающегося умеренного восстановительного роста пассажиропотока за счет увеличения налета и загрузки ВС (воздушных судов - ред.), а также расширения маршрутов, ожидается рост общего объема пассажиропотока на 6% по итогам года до 112 млн человек", - говорится в документе.
Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7%. При этом в июле услугами российских авиакомпаний воспользовались 12,1 миллиона пассажиров, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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