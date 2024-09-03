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Меньше миллиона. Топ-10 самых доступных авто этой осени

Меньше миллиона. Топ-10 самых доступных авто этой осени - 03.09.2024, ПРАЙМ

Меньше миллиона. Топ-10 самых доступных авто этой осени

Несмотря на рост цен на авто, все еще остаются модели, которые можно приобрести сравнительно недорого – по цене от 700 тысяч до 1,7 миллиона рублей, пишет "За... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:04+0300

2024-09-03T12:04+0300

2024-09-03T12:04+0300

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Несмотря на рост цен на авто, все еще остаются модели, которые можно приобрести сравнительно недорого – по цене от 700 тысяч до 1,7 миллиона рублей, пишет "За рулем".Издание назвало топ-10 самых доступных машин в России в сентябре этого года. Лидером рейтинга остается Lada Granta, которая в базовой комплектации стоит 700 тысяч рублей. В эту версию входит 90-сильный 8-клапанный двигатель и 5-ступенчатая МКП.На втором месте тоже изделие "АвтоВАЗа" - Lada Niva Legend. Это внедорожник с полным приводом, который в минималке стоит 981 тысяч рублей. За эту цену вы получите 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с. и классическую "механику". И, конечно, минимум комфорт-опций.Третье место занял внедорожник Lada Niva Travel с 1,7-литровым 80-сильным мотором и все той же МКП. В эту версию входят боковые зеркала с обогревом и электроприводом, 15-дюймовые стальные диски.И, наконец, список предложений "АвтоВАЗа" замыкает Lada Vesta. Минимальная комплектация продается за 1,46 миллиона рублей. Там 1,6-литровый 90-сильный двигатель и 5-ступенчатая МКП. При этом авто получило две подушки безопасности, кондиционер и боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Почти столько же стоит УАЗ Хантер с бензиновым мотором 112 л.с, подключаемым полным приводом и "механикой".Далее на шестом месте первый "китаец" - Livan X3 Pro по цене 1,56 миллиона рублей (при учете скидки). Здесь уже есть вариатор в паре со 1,5-литровым мотором, а оснащение существенно богаче. Чуть дороже УАЗ Патриот и Пикап в схожих комплектациях.На девятой строчке Lada Largus за 1,66 миллиона рублей. Это цена 5-местного универсала с 1,6-литровым 90-сильным мотором и относительно неплохим пакетом опций. И, наконец, замыкает список самых доступных новых авто "Москвич 3" за 1,7 миллиона рублей. Сюда входят парковочные датчики сзади, круиз-контроль, бесключевой доступ и многое другое.

https://1prime.ru/20240902/hyundai-851279696.html

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авторынок рф, спрос на легковые авто