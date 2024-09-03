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Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе
Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе - 03.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:03+0300
2024-09-03T08:03+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 25%, до 170,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране в августе достигли 12 тысяч (плюс 16% в годовом выражении), грузовиков - 10,8 тысячи (минус 32%), автобусов - 1,3 тысячи (минус 11% в годовом выражении). "По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трёх лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года", - уточнили в Минпромторге. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за эти восемь месяцев составил 994,6 тысячи машин (плюс 63% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 84 тысячи (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тысячи (минус 10%), автобусов – 13,6 тысячи (плюс 12% в годовом выражении).
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минпромторг
Экономика, Минпромторг
08:03 03.09.2024
 
Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 25%, до 170,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране в августе достигли 12 тысяч (плюс 16% в годовом выражении), грузовиков - 10,8 тысячи (минус 32%), автобусов - 1,3 тысячи (минус 11% в годовом выражении).
"По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трёх лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года", - уточнили в Минпромторге.
Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за эти восемь месяцев составил 994,6 тысячи машин (плюс 63% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 84 тысячи (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тысячи (минус 10%), автобусов – 13,6 тысячи (плюс 12% в годовом выражении).
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