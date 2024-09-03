https://1prime.ru/20240903/avtomobili-851289520.html

Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе

Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе - 03.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика продаж новых легковых автомобилей в России в августе

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:03+0300

2024-09-03T08:03+0300

2024-09-03T08:03+0300

экономика

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 25%, до 170,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране в августе достигли 12 тысяч (плюс 16% в годовом выражении), грузовиков - 10,8 тысячи (минус 32%), автобусов - 1,3 тысячи (минус 11% в годовом выражении). "По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трёх лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года", - уточнили в Минпромторге. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за эти восемь месяцев составил 994,6 тысячи машин (плюс 63% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 84 тысячи (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тысячи (минус 10%), автобусов – 13,6 тысячи (плюс 12% в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240902/lada-851272784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг