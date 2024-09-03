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В ФРГ признали нехватку конкурентоспособности у немецкой автоиндустрии

В ФРГ признали нехватку конкурентоспособности у немецкой автоиндустрии - 03.09.2024, ПРАЙМ

В ФРГ признали нехватку конкурентоспособности у немецкой автоиндустрии

Автомобильная промышленность Германии сталкивается с серьёзными проблемами и нуждается в мерах по повышению своей конкурентоспособности, заявили в пресс-службе... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:29+0300

2024-09-03T17:29+0300

2024-09-03T17:29+0300

экономика

германия

автопроизводители

volkswagen

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БЕРЛИН, 3 сен — ПРАЙМ. Автомобильная промышленность Германии сталкивается с серьёзными проблемами и нуждается в мерах по повышению своей конкурентоспособности, заявили в пресс-службе кабинета министров Германии. Ранее компания Volkswagen не исключала возможности увольнений и закрытия производств в Германии с целью экономии. В частности, компания намерена отменить мораторий на сокращение персонала, который был введён в 1994 году и должен был действовать до 2029 года. По словам главы концерна Оливера Блуме, желание компании сократить расходы связано с тем, что некоторые её конкуренты стремятся закрепиться в Европе, а также с падением конкурентоспособности немецких предприятий.В кабинете министров ФРГ отметили, что немецкая автомобильная промышленность — это инновации и успешные продукты во всем мире. Она является одной из главных опор роста и процветания в Германии. Сейчас она переживает сложный этап трансформации в сторону электромобильности. Это требует адаптации традиционных структур и мер для повышения конкурентоспособности.В правительстве отметили, что власти следят за развитием отрасли и принимают меры для её поддержки. В частности, планируется предоставлять налоговые льготы малому и среднему бизнесу, который использует электрические автомобили, а также развивать инфраструктуру зарядных станций.В интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что закупки Германией СПГ вместо российского газа снижают ее конкурентоспособность и экономику до нуля. Россия предупреждала Запад, что он совершит серьезную ошибку, отказавшись от российских углеводородов. Ведь это приведет к более высокой зависимости и более высоким ценам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, автопроизводители, volkswagen