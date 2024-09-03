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В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства

В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства - 03.09.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства

Российские дилеры начали продажи "новые" Kia Soul 2022 года отечественного производства без пробега. Об этом пишет издание Autonews. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T11:50+0300

2024-09-03T11:50+0300

2024-09-03T11:50+0300

россия

авторынок

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продажи "новые" Kia Soul 2022 года отечественного производства без пробега. Об этом пишет издание Autonews.Отмечается, что такие автомобили представлены в ограниченном количестве, а по стоимости практически не отличаются от более свежих экземпляров 2024 года, ввезенных по параллельному импорту.Отмечается, что машина в комплектации Prestige с бензиновым мотором 1.6 и 6-ступенчатым "автоматом" стоит 2,284 миллиона рублей, версия Luxe со 150-сильным двигателем 2.0 литра обойдётся в 3,090 миллиона рублей.Издание пишет, что при приобретении такого автомобиля скидка может составить 700 000 рублей, однако для этого нужно оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин.

https://1prime.ru/20240902/hyundai-851279696.html

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россия, авторынок, kia