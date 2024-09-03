Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/avtorynok-851300806.html
В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства
В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства - 03.09.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства
Российские дилеры начали продажи "новые" Kia Soul 2022 года отечественного производства без пробега. Об этом пишет издание Autonews. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T11:50+0300
2024-09-03T11:50+0300
россия
авторынок
kia
https://cdnn.1prime.ru/img/83449/96/834499695_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_9eb6d5c7b2dcf45444ed881fc628d38c.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продажи "новые" Kia Soul 2022 года отечественного производства без пробега. Об этом пишет издание Autonews.Отмечается, что такие автомобили представлены в ограниченном количестве, а по стоимости практически не отличаются от более свежих экземпляров 2024 года, ввезенных по параллельному импорту.Отмечается, что машина в комплектации Prestige с бензиновым мотором 1.6 и 6-ступенчатым "автоматом" стоит 2,284 миллиона рублей, версия Luxe со 150-сильным двигателем 2.0 литра обойдётся в 3,090 миллиона рублей.Издание пишет, что при приобретении такого автомобиля скидка может составить 700 000 рублей, однако для этого нужно оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин.
https://1prime.ru/20240902/hyundai-851279696.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83449/96/834499695_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_6925bf3260173c6d80307c129e867016.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок, kia
РОССИЯ, Авторынок, Kia
11:50 03.09.2024
 
В России начались продажи "новых" Kia Soul отечественного производства

Продажи Kia Soul калининградской сборки начались в РФ по цене от ₽2,2 млн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продажи "новые" Kia Soul 2022 года отечественного производства без пробега. Об этом пишет издание Autonews.
Отмечается, что такие автомобили представлены в ограниченном количестве, а по стоимости практически не отличаются от более свежих экземпляров 2024 года, ввезенных по параллельному импорту.
Отмечается, что машина в комплектации Prestige с бензиновым мотором 1.6 и 6-ступенчатым "автоматом" стоит 2,284 миллиона рублей, версия Luxe со 150-сильным двигателем 2.0 литра обойдётся в 3,090 миллиона рублей.
Издание пишет, что при приобретении такого автомобиля скидка может составить 700 000 рублей, однако для этого нужно оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин.
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Россиянам предложили проблемный корейский кроссовер по цене хорошего авто
Вчера, 17:03
 
РОССИЯАвторынокKia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала