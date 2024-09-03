https://1prime.ru/20240903/bakhreyn-851290343.html
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну - 03.09.2024, ПРАЙМ
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну
Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:50+0300
2024-09-03T08:50+0300
2024-09-03T08:50+0300
бахрейн
россия
владимир путин
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848441037_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_63f18a45ec13755927030cadebc20a7f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, рассказал РИА Новости бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати на полях открытия павильона "Дом сокола" Восточного экономического форума.По словам дипломата, Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера, "Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну", - отметил посол.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240523/zavod-848458988.html
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848441037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_646bfc1f31669926529216ca7c880afa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, владимир путин, вэф-2024
БАХРЕЙН, РОССИЯ, Владимир Путин, ВЭФ-2024
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну
Посол Бахрейна: королевство направило приглашение Путину и ожидает ответ
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, рассказал РИА Новости бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати на полях открытия павильона "Дом сокола" Восточного экономического форума.
По словам дипломата, Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера,
"Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну", - отметил посол.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне