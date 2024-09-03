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Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну - 03.09.2024, ПРАЙМ
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну
Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:50+0300
2024-09-03T08:50+0300
бахрейн
россия
владимир путин
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, рассказал РИА Новости бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати на полях открытия павильона "Дом сокола" Восточного экономического форума.По словам дипломата, Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера, "Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну", - отметил посол.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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бахрейн, россия, владимир путин, вэф-2024
БАХРЕЙН, РОССИЯ, Владимир Путин, ВЭФ-2024
08:50 03.09.2024
 
Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну

Посол Бахрейна: королевство направило приглашение Путину и ожидает ответ

© Фото : Unsplash/Afsal ShajiВид на Манаму, Бахрейн
Вид на Манаму, Бахрейн - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : Unsplash/Afsal Shaji
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, рассказал РИА Новости бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати на полях открытия павильона "Дом сокола" Восточного экономического форума.
По словам дипломата, Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера,
"Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну", - отметил посол.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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БАХРЕЙНРОССИЯВладимир ПутинВЭФ-2024
 
 
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