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Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну

Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну - 03.09.2024, ПРАЙМ

Бахрейн официально пригласил президента Путина посетить страну

Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:50+0300

2024-09-03T08:50+0300

2024-09-03T08:50+0300

бахрейн

россия

владимир путин

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа в мае совершил официальный визит в Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, рассказал РИА Новости бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати на полях открытия павильона "Дом сокола" Восточного экономического форума.По словам дипломата, Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера, "Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну", - отметил посол.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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бахрейн, россия, владимир путин, вэф-2024