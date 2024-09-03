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Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России

Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России - 03.09.2024, ПРАЙМ

Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России

В 2023 году китайская автомобильная компания Chery стала лидером среди иностранных компаний в России, следует из рейтинга, составленного Forbes. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T09:58+0300

2024-09-03T09:58+0300

2024-09-03T09:58+0300

экономика

россия

chery

бизнес

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В 2023 году китайская автомобильная компания Chery стала лидером среди иностранных компаний в России, следует из рейтинга, составленного Forbes.Согласно изданию, выручка китайской компании выросла в четыре раза и превысила 590 миллиардов рублей благодаря продажам более 220 тысяч автомобилей на российском рынке.В Forbes отметили, что ранее рейтинг возглавляли Auchan / Elo, Renault, Leroy Merlin / Adeo, Philip Morris International и Volkswagen Group. Однако в этом году Leroy Merlin вышла из списка из-за передачи контроля над российскими активами местному топ-менеджменту. Рейтинг также покинули VEON, Solidcore Resources, Mondi, Danone и Rönesans Holding, которые продали свой российский бизнес.В целом, совокупная выручка участников рейтинга выросла на 31 % и превысила 6,7 трлн рублей, преимущественно благодаря продажам китайских автопроизводителей, заключили в издании.

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россия, chery, бизнес