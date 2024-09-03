https://1prime.ru/20240903/chery-851292762.html
Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России
Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России
В 2023 году китайская автомобильная компания Chery стала лидером среди иностранных компаний в России, следует из рейтинга, составленного Forbes. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:58+0300
2024-09-03T09:58+0300
2024-09-03T09:58+0300
экономика
россия
chery
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/96/840299687_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_eb42d22f82b2cc48fa0cd09f6a32c6ad.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В 2023 году китайская автомобильная компания Chery стала лидером среди иностранных компаний в России, следует из рейтинга, составленного Forbes.Согласно изданию, выручка китайской компании выросла в четыре раза и превысила 590 миллиардов рублей благодаря продажам более 220 тысяч автомобилей на российском рынке.В Forbes отметили, что ранее рейтинг возглавляли Auchan / Elo, Renault, Leroy Merlin / Adeo, Philip Morris International и Volkswagen Group. Однако в этом году Leroy Merlin вышла из списка из-за передачи контроля над российскими активами местному топ-менеджменту. Рейтинг также покинули VEON, Solidcore Resources, Mondi, Danone и Rönesans Holding, которые продали свой российский бизнес.В целом, совокупная выручка участников рейтинга выросла на 31 % и превысила 6,7 трлн рублей, преимущественно благодаря продажам китайских автопроизводителей, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240820/brend-850999124.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/96/840299687_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_37e58ac07a4037488566886f019f5cb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, chery, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Chery, Бизнес
Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России
Forbes: производитель из КНР Chery стал крупнейшей иностранной компанией в РФ
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ.
В 2023 году китайская автомобильная компания Chery стала лидером среди иностранных компаний в России, следует
из рейтинга, составленного Forbes.
Согласно изданию, выручка китайской компании выросла в четыре раза и превысила 590 миллиардов рублей благодаря продажам более 220 тысяч автомобилей на российском рынке.
В Forbes отметили, что ранее рейтинг возглавляли Auchan / Elo, Renault, Leroy Merlin / Adeo, Philip Morris International и Volkswagen Group. Однако в этом году Leroy Merlin вышла из списка из-за передачи контроля над российскими активами местному топ-менеджменту. Рейтинг также покинули VEON, Solidcore Resources, Mondi, Danone и Rönesans Holding, которые продали свой российский бизнес.
В целом, совокупная выручка участников рейтинга выросла на 31 % и превысила 6,7 трлн рублей, преимущественно благодаря продажам китайских автопроизводителей, заключили в издании.
Компания Chery запатентовала новую марку в России