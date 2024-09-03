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"Сбер" рассказал о новом инструменте мошенников для взлома аккаунтов

"Сбер" рассказал о новом инструменте мошенников для взлома аккаунтов - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" рассказал о новом инструменте мошенников для взлома аккаунтов

Мошенники стали использовать дипфейки в уже известных схемах взломов аккаунтов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T09:51+0300

2024-09-03T09:51+0300

2024-09-03T09:52+0300

мошенничество

сбербанк

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать дипфейки в уже известных схемах взломов аккаунтов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Дипфейк (deepfake) - технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. С ее помощью можно изменить внешность и голос человека. "По нашей оценке, дипфейки в основном используются в качестве дополнительного инструмента убеждения в уже известных сценариях мошенничества, например, при взломе аккаунта родственника или друга", - рассказал Кузнецов. Он уточнил, что через взломанный аккаунт от имени его владельца рассылают просьбы о финансовой помощи по списку контактов. А чтобы убедить адресатов, могут использоваться голосовые сообщения с имитацией голоса отправителя, так как во взломанном аккаунте можно найти достаточно информации для создания "аудиофейка". Кузнецов отметил, что для Сбербанка технически нет разницы, посредством дипфейка реализуется мошенническая схема или нет - антимошенническая система банка выявляет переводы на реквизиты мошенников и приостанавливает их вне зависимости от того, использовался дипфейк для обмана или нет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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