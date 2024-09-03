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На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского - 03.09.2024, ПРАЙМ
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского
Более 80% жителей Украины выступают за декларирование доходов сотрудниками и советниками офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса Центра... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T19:30+0300
2024-09-03T19:30+0300
2024-09-03T19:30+0300
экономика
украина
декларация
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Более 80% жителей Украины выступают за декларирование доходов сотрудниками и советниками офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" по заказу общественного движения "Честно". Опрос проводился с 8 по 15 августа методом face-to-face. В нем приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Согласно результатам исследования, 67,5% респондентов полностью поддерживают идею о том, что сотрудники и советники офиса президента должны подавать электронные декларации о своих доходах. Ещё 16,7% граждан склонны согласиться с этим мнением. Таким образом, в целом 84,2% украинцев выступают за введение обязанности декларировать доходы для сотрудников и советников офиса президента.Согласно информации, полученной от общественного движения, не согласились с этим утверждением 5,9% опрошенных. Ещё почти 10% респондентов затруднились ответить на вопрос. В прошлом году эту идею поддерживало 77% опрошенных.В марте 2022 года украинский парламент на время военного положения приостановил требование об обязательной подаче деклараций о доходах чиновниками. Однако в сентябре 2023 года парламент принял закон, который обязывает чиновников и депутатов публично отчитываться о своих доходах в электронном формате. Закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
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украина, декларация, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, декларация, Владимир Зеленский
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского
Более 80% украинцев выступают за декларирование доходов офиса Зеленского
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Более 80% жителей Украины выступают за декларирование доходов сотрудниками и советниками офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" по заказу общественного движения "Честно".
Опрос проводился с 8 по 15 августа методом face-to-face. В нем приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Согласно результатам исследования, 67,5% респондентов полностью поддерживают идею о том, что сотрудники и советники офиса президента должны подавать электронные декларации о своих доходах. Ещё 16,7% граждан склонны согласиться с этим мнением. Таким образом, в целом 84,2% украинцев выступают за введение обязанности декларировать доходы для сотрудников и советников офиса президента.
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Согласно информации, полученной от общественного движения, не согласились с этим утверждением 5,9% опрошенных. Ещё почти 10% респондентов затруднились ответить на вопрос. В прошлом году эту идею поддерживало 77% опрошенных.
В марте 2022 года украинский парламент на время военного положения приостановил требование об обязательной подаче деклараций о доходах чиновниками. Однако в сентябре 2023 года парламент принял закон, который обязывает чиновников и депутатов публично отчитываться о своих доходах в электронном формате. Закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.