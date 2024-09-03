Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240903/dokhody-851313366.html
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского - 03.09.2024, ПРАЙМ
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского
Более 80% жителей Украины выступают за декларирование доходов сотрудниками и советниками офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса Центра... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T19:30+0300
2024-09-03T19:30+0300
экономика
украина
декларация
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Более 80% жителей Украины выступают за декларирование доходов сотрудниками и советниками офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" по заказу общественного движения "Честно". Опрос проводился с 8 по 15 августа методом face-to-face. В нем приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Согласно результатам исследования, 67,5% респондентов полностью поддерживают идею о том, что сотрудники и советники офиса президента должны подавать электронные декларации о своих доходах. Ещё 16,7% граждан склонны согласиться с этим мнением. Таким образом, в целом 84,2% украинцев выступают за введение обязанности декларировать доходы для сотрудников и советников офиса президента.Согласно информации, полученной от общественного движения, не согласились с этим утверждением 5,9% опрошенных. Ещё почти 10% респондентов затруднились ответить на вопрос. В прошлом году эту идею поддерживало 77% опрошенных.В марте 2022 года украинский парламент на время военного положения приостановил требование об обязательной подаче деклараций о доходах чиновниками. Однако в сентябре 2023 года парламент принял закон, который обязывает чиновников и депутатов публично отчитываться о своих доходах в электронном формате. Закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20240903/gosdolg-851311201.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, декларация, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, декларация, Владимир Зеленский
19:30 03.09.2024
 
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского

Более 80% украинцев выступают за декларирование доходов офиса Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен ПРАЙМ. Более 80% жителей Украины выступают за декларирование доходов сотрудниками и советниками офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" по заказу общественного движения "Честно".
Опрос проводился с 8 по 15 августа методом face-to-face. В нем приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Согласно результатам исследования, 67,5% респондентов полностью поддерживают идею о том, что сотрудники и советники офиса президента должны подавать электронные декларации о своих доходах. Ещё 16,7% граждан склонны согласиться с этим мнением. Таким образом, в целом 84,2% украинцев выступают за введение обязанности декларировать доходы для сотрудников и советников офиса президента.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины
17:47
Согласно информации, полученной от общественного движения, не согласились с этим утверждением 5,9% опрошенных. Ещё почти 10% респондентов затруднились ответить на вопрос. В прошлом году эту идею поддерживало 77% опрошенных.
В марте 2022 года украинский парламент на время военного положения приостановил требование об обязательной подаче деклараций о доходах чиновниками. Однако в сентябре 2023 года парламент принял закон, который обязывает чиновников и депутатов публично отчитываться о своих доходах в электронном формате. Закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
ЭкономикаУКРАИНАдекларацияВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала