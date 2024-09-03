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"Авито" будет доставлять заказы в Курскую и Белгородскую области за 1 рубль

"Авито" будет доставлять заказы в Курскую и Белгородскую области за 1 рубль - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Авито" будет доставлять заказы в Курскую и Белгородскую области за 1 рубль

Компания "Авито" и её логистические партнёры будут доставлять заказы жителям Курской и Белгородской областей за 1 рубль, сообщили РИА Новости в компании. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:59+0300

2024-09-03T14:59+0300

2024-09-03T15:00+0300

доставка

белгородская область

доставка товаров

авито

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания "Авито" и её логистические партнёры будут доставлять заказы жителям Курской и Белгородской областей за 1 рубль, сообщили РИА Новости в компании. На "Авито" можно будет получить льготную доставку товаров в Курскую и Белгородскую области. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит всего 1 рубль. Акция будет действовать до 2 октября включительно, а при необходимости её можно будет продлить.Акция проводится совместно с "Почтой России", СДЭК, DPD, 5Post и "Халва Экспресс". Кроме того, россияне могут отправить помощь в прифронтовые регионы. Для этого необходимо предложить товары по символической цене от 1 до 10 рублей, а также отметить объявление хештегом #яПомогаю.Жителям Курской и Белгородской областей, чтобы сделать заказ, нужно выбрать подходящее объявление и оформить его через пункты выдачи или постаматы любых логистических партнёров "Авито", которые находятся в этих регионах. Отправка товаров возможна из любого региона России.В свою очередь, пользователи цифровой платформы могут получать бонусы за помощь в размещении и продвижении товаров. Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет" также оказывают помощь пострадавшим в Курской области.

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